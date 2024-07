Parodian a Christian Nodal y Ángela Aguilar en un circo y se vuelve viral: VIDEO

Ángela Aguilar y Christian Nodal no se salvan de las críticas en su contra, pues miles de personas no están de acuerdo en que iniciaron una relación al poco tiempo de que el cantante hiciera pública su separación con Cazzu, madre de su hija Inti, por lo que los señalan por no ser honestos.

Los famosos tampoco se salvaron de las imitaciones que ahora hacen en un circo, ya que desde redes sociales se dio a conocer que uno de los espectáculos de la función recordó el día en el que Nodal se presentó en el Auditorio Nacional e invitó Ángela Aguilar y ahí gritaron que son novios.

Sigue leyendo:

Nodal hace llorar y pone nerviosas a sus fanáticas en España por acudir a saludarlas: VIDEO

Nodal y Ángela Aguilar no se salvaron de la imitación de un circo. Captura de pantalla TikTok/gabrielamena402

La parodia de Nodal y Ángela Aguilar en un circo

Desde la cuenta en TikTok de la usuaria gabrielamena402 se dio a conocer el fragmento de un show del circo “Teterete” que tiene funciones en Guatemala, ahí recrearon la escena con la que todos se enteraron del gran amor que se tienen Nodal y Ángela Aguilar.

Muy a su estilo los comediantes hacen uso de esponjas para imitar las caderas de Ángela, así como también de algunas pelucas, con las que buscan la risa de la audiencia y de las redes sociales, ya que su video fue muy visto por los internautas que ahora piden gira por México.

Ángela Aguilar es imitada en un circo en México.

Captura de pantalla TikTok/gabrielamena402

¿Ángela Aguilar demandará a empresa que le hizo una piñata?

Otra de las cosas que sucedieron después de que Nodal y Ángela Aguilar anunciaron su relación es que la piñatería Ramírez, la más famosa de México no se podía quedar atrás y se sumó a la noticia mediática al hacer dos piñatas que se parecen a los cantantes.

Cabe señalar que después de que las imágenes de las piñatas de Nodal y Ángela Aguilar se volvieron virales, también se rumoró sobre una presunta demanda de la “princesa del regional mexicano” a Daltón Ramírez, dueño del negocio, misma que a la fecha no ha sucedido.

Ángela Aguilar también tiene su propia piñata.

Captura de pantalla FB/Piñatería Ramírez

Desde sus cuentas oficiales en redes sociales, fue Daltón Ramírez quien mencionó que no ha recibido alguna demanda en su contra y que los ahora novios no han emprendido acciones legales contra él, también dijo que no sería la primera vez que alguien se molesta por algunas de sus creaciones.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal están separados?

Los famosos actualmente están lejos, ya que se sabe que desde que empezaron su relación estuvieron juntos y disfrutando de su amor en diversos países del mundo, las celebridades tuvieron que tomar distancia, ya que Ángela Aguilar continúa con la serie de eventos junto a su familia y Nodal está llevando a cabo una gira por Europa, pero hay quienes aseguran que están muy ansiosos de verse y se extrañan en todo momento.