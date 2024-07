Paola Rojas llora al recordar a Verónica Toussaint en el nuevo episodio del podcast que crearon juntas, así fue el triste momento

Recientemente, Paola Rojas lanzó un nuevo episodio de “Somos aliadas”, un podcast en el que habla con Vilma Núñez sobre su transformación de empleada tímida a líder en marketing digital y autora reconocida. Sin embargo, al principio del capítulo recuerda que esta producción la creó con Verónica Toussaint, quien era su amiga. Luego de eso, rompió en llanto, ya que la presentadora murió este año de cáncer.

Eran muy unidas. Foto. Somos Aliadas Podcast / YouTube.

“Queríamos hacer un programa en el que las mujeres pudiéramos tejer juntas, escucharnos, ayudarnos, crecer aprender, ser, enlazadas, cerquita, aliadas… ‘Somos aliadas’ seguirá, siempre en honor a ella”, refirió antes de comenzar con la charla.

¿Cuándo falleció Verónica Toussaint?

Verónica Toussaint falleció el 16 de mayo luego de luchar contra el cáncer de mama. De 2021 a 2022 ella se sometió a 16 quimioterapias, 15 radiaciones e intervenciones quirúrgicas, para quitarle un tumor, 17 ganglios y tejido mamario.

Tenían una amistad muy fuerte. Foto: Verónica Toussaint / Instagram.

“Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz. Que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble. Me he gastado la vida y a partir de ahora lo que tenga yo de vida es ganancia”, comentó en “El minuto que cambió mi destino”, en 2022, sobre su enfermedad. Verónica comenzó su carrera en 2001, en la telenovela “Cara o Cruz” y desde entonces brilló y se ganó el corazón de la audiencia.

¿Qué es el cáncer de mama?

La Clínica Mayo sostiene que el cáncer de mama se da por la proliferación anormal de células en el tejido mamario. Los síntomas incluyen cambios físicos en la mama, como bultos, alteraciones en el pezón y modificaciones en la piel. Aunque se desconocen las causas exactas, se sabe que los factores de riesgo abarcan aspectos hormonales, estilo de vida y factores ambientales. Los profesionales médicos identifican que los cambios en el ADN celular son cruciales en el desarrollo de este cáncer.