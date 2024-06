Verónica Toussaint: este fue el último podcast en el que participó, salió recientemente

Verónica Toussaint falleció el 16 de mayo luego de luchar contra el cáncer de mama. De 2021 a 2022 ella se sometió a 16 quimioterapias, 15 radiaciones e intervenciones quirúrgicas, para quitarle un tumor, 17 ganglios y tejido mamario. Ella era una mujer muy trabajadora y tuvo proyectos hasta poco antes de su partida, uno de ellos fue un podcast que recientemente salió y que sirvió para rendirle homenaje.

“Si a mí me toca morirme pronto, te puedo decir que me muero en paz. Que me muero con experiencias increíbles vividas, trabajando en lo que amo, enamorada, contenta, con una familia increíble. Me he gastado la vida y a partir de ahora lo que tenga yo de vida es ganancia”, comentó en “El minuto que cambió mi destino”, en 2022, sobre su enfermedad. Verónica comenzó su carrera en 2001, en la telenovela “Cara o Cruz” y desde entonces brilló y se ganó el corazón de la audiencia.

Tenía muchos proyectos. Foto: @veronicatouss / Instagram.

¿De qué trata el último podcast que hizo Verónica Toussaint?

Verónica solía platicar con la escritora Melissa Mochulske para el programa “Malinfluencia” en el canal “Wondery”. El 13 de junio salió el último capítulo en el que estuvo la también comediante. "Como muchos de ustedes saben, Vero trascendió a otro plano hace apenas unos días… Ella fue un ejemplo de amor a la vida y se aferró a ella con toda su alma, llenándonos de luz y risas a todos los que la conocíamos, y siendo una necia que trabajó hasta el final", dice Melissa en el intro.

La última vez que ambas se vieron fue para grabar el episodio, en el cual contó la historia de JT Leroy, el nombre que creó una autora y que le inventó una vida ficticia. Este caso causó mucha polémica en la literatura estadounidense.

¿Por qué da cáncer de mama?

La Clínica Mayo sostiene que el cáncer de mama se da por la proliferación anormal de células en el tejido mamario. Los síntomas incluyen cambios físicos en la mama, como bultos, alteraciones en el pezón y modificaciones en la piel. Aunque se desconocen las causas exactas, se sabe que los factores de riesgo abarcan aspectos hormonales, estilo de vida y factores ambientales. Los profesionales médicos identifican que los cambios en el ADN celular son cruciales en el desarrollo de este cáncer.