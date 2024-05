"Sabía que el final estaba cerca": Verónica Toussaint llevaba más de 200 radiaciones y decidió no seguir su tratamiento

Ana María Alvarado reveló como fueron los últimos días de vida de Verónica Toussaint, aseguró que la artista ya había superado el cáncer de mama pero la volvieron a diagnosticar, relató que "en este tercera vez se volvió a manifestar con ronchitas en el pecho rojas, café, moradas y negras".

La periodista detalló que su médico le comunico que se requerían más radiaciones y quimioterapias, pero que la actriz ya estaba muy cansada porque en tres años se le realizaron 200 radiaciones, las cuales matan a las células malas pero también a las buenas, relató que la actriz dijo "ya estoy muy cansada, muy adolorida" y decidió no recibir el tratamiento.

"El último mes ya no estaba bien, sufrió dolores muy fuertes en los últimos días, no la paso bien pero lo hizo con gran entereza", reconoció Ana María Alvarado.

La comunicadora añadió que los último días la pasó en el hospital y reveló que la foto que puso el 9 de abril con una mano y una mariposa que dice "ya mero" fue porque "ella sabía que no había remedio", Ana María Alvarado aseveró que se le hizo una imagen estremecedora pero que Verónica Toussaint no quería decir públicamente lo que sucedía, "ella sabía que el final estaba cerca", añadió la conductora.

Ana María Alvarado detalló que Verónica Toussaint salió del programa "¡Qué Chulada!" porque quería estar disfrutando sus a su familia y de viaje en sus últimos días y añadió "qué momentos más difíciles cuando sabes que el final esta cerca". La actriz falleció el 16 de mayo.

"Dijo lo que me quedé, me voy a ir de vacaciones, me voy a ir con mi familia, lo voy a vivir y lo voy a gozar", relató Ana María Alvarado.