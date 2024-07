¿Quién es Chino XL, rapero que murió repentinamente a los 50 años? | PERFIL

Derek Barbosa, quien es mejor conocido como Chino XL en la escena estadunidense del rap, habría muerto la mañana del día 28 de julio de 2024 a los 50 años, de acuerdo con el comunicado que emitieron sus hijas a través de las redes sociales oficiales del cantautor.

En un breve comunicado, se comunicaron sus hijos es sobrevivido por sus hijos, Chynna, Bella, Lyric, Kiyana; así como su hijastro Shawn; además de sus nietos Emmy, Emery, Chris, Luis y Dyani; su madre, Carole; y quien fuera su pareja, a quien identificaron como Stephanie.

"En una declaración conjunta, sus hijas reflexionan: "Nuestro padre tenía muchos títulos - Rey de los chistes, superhéroe puertorriqueño - pero el más importante fue Girl Dad. Y lo que más nos dio en ese papel fue su fuerza, sencillez y capacidad de ser súper realista. Lo principal que sentimos ahora es que nuestro papá está en paz, y así estamos en paz”

¿Quién es Chino XL, rapero que murió a los 50 años?

Fue productor, cantante y compositor. Crédito: Chino XL / Instagram

El Chino XL era un importante rapero que se mantuvo activo en la escena underground de Nueva York desde el año 1992 y hasta el año 2024. Su nombre de pila era Derek Keith Barbosa, nació y vivió en el Brox hasta que murió, sus padres eran de ascendencia puertorriqueña

En su carrera tiene un total de 9 discos, el más famoso se lanzó en 1996 bajo el nombre de "Here to save you all" y forma parte del catálogo de American Records, luego estrenó "I told you so", "poison Pen" y "Poison pen: the lost tapes". Otros discos destacados son "The Definition of MC", "RICANstruction The Black Rosary" y el más reciente de todos "God's Carpenter" de 2023.

De manera externa, hace duetos o fue parte de la producción de por lo menos 52 discos de la escena rapera en los Estados Unidos, y aparece en los créditos de más de 200 de estos materiales como cantante, compositor, productor, tocando algún instrumento, incluso actuando en videoclips, entre otras cosas.