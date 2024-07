Gabito Ballesteros le pide permiso especial a Danna Paola para grabar una de sus canciones: VIDEO

Gabito Ballesteros es uno de los artistas que se popularizan dentro de la música mexicana, mayormente en los corridos tumbados, aunque no es ajeno a otros estilos por lo que recientemente hizo público su interés de grabar un tema que fue muy famoso en voz de Danna Paola.

En uno de sus últimos eventos y mientras estaba arriba del escenario, Gabito Ballesteros envió un mensaje especial para Danna Paola y dijo que le gustaría pedirle permiso para hacer una nueva versión del tema “El primer día sin ti”, que fue lanzada en 2017 como parte de la telenovela “Atrévete a soñar”.

Gabito Ballesteros pide permiso a Danna Paola para grabar una canción. Captura de pantalla TikTok/aylinncedillo_

¿Qué dijo Gabito Ballesteros sobre Danna Paola?

“Voy a pedirle permiso a Danna Paola a ver si me deja”, fue parte del mensaje que le envió Gabito Ballesteros a la famosa antes de cantar el tema “El primer día sin ti”, ya que cabe señalar que, aunque su fuerte y gusto musical es la banda o los corridos tumbados, ha ofrecido algunas sorpresas con temas de Luis Miguel como “Si no supiste amar” y Son by Four con “A puro dolor”.

El público de Gabito Ballesteros agradeció la nueva versión del tema de Danna Paola y expresaron que están muy contentos por lo que planea hacer el artista, ya que aseguran que le añade un toque muy fresco a su proyecto musical y que desean que siga por esa línea.

Danna es una estrella de la música y la televisión. Captura de pantalla IG/danna

¿Quién es Gabito Ballesteros y por qué es famoso?

El nombre de Gabito Ballesteros se ha popularizado en los últimos años debido al éxito de su música en México y Estados Unidos. Su nombre real es Gabriel Ballesteros Abril, se sabe que nació el 23 de julio de 1999 en Cumpas, un municipio en la sierra del estado de Sonora.

Según información de Monitor Latino quien lo describe como el “nuevo astro de los corridos tumbados” han dado a conocer que empezó su gusto por la música desde los 8 años y debutó en el coro de la iglesia local, por lo que su familia lo apoyó a desarrollar su pasión.

Dentro de su desarrollo como músico está su trabajo en un mariachi infantil, concursos de talento, también se sabe que toca la trompeta, el violín y la vihuela y en 2014 firmó su primer contrato con una disquera para grabar un disco de manera profesional.

Uno de los artistas que además de ser mejor amigo de Gabito Ballesteros, también se sabe que apostó por su talento fue Natanael Cano quien lo invió a formar parte de su disquera y a cantar con él, razón por la que se dio a conocer con varios fanáticos de los corridos tumbados.