¿Se une a los corridos tumbados?: lanzan canción inédita de Joan Sebastian con Gabito Ballesteros

A 9 años de la muerte del denominado "Poeta del Pueblo", la voz de Joan Sebastian regresa a los oídos de sus fanáticos con una colaboración inédita con uno de los talentos jóvenes de la oleada conocida como "Corridos Tumbados". Se trata de Gabito Ballesteros, quien hace unas horas lanzó "Bonus Track", una nueva melodía donde se puede escuchar el talento del cantautor originario de Juliantla, perteneciente al estado de Guerrero.

El Poeta del Pueblo sigue en los corazones de sus fanáticos

Foto: Instagram / Joan Sebastian

En tan solo 24 horas, el nuevo tema que fue difundido en el canal oficial de YouTube de Joan Sebastian, ya suma más de 60 mil reproducciones. Durante el videclip se observa al joven de 24 años, originario de Sonora, visitando un estudio de grabación y observando los reconocimientos y premios del intérprete de "Diseñame" y "Tatuajes".

Mucho se ha especulado sobre si esta nueva canción con la voz de Joan Sebastian será un corrido tumbado, género que en los últimos años ha logrado el reconocimiento mundial con exponentes como Natanael Cano y Peso Pluma. Sin embargo, al escuchar la melodía se puede disfrutar de una fresca balada como las de antaño. Nos recuerda a éxitos como "Estos Celos" o "Un Millón de Primaveras".

Durante la melodía, con una duración aproximada de 3 minutos, se aprecian arreglos con guitarra, metales y cuerdas. Una digna representación del "Poeta del Pueblo" a 9 años de su fallecimiento derivado de su padecimiento de cáncer. Un 13 de julio de 2015 abandonó este mundo terrenal para trascender en el salón de la fama celestial.

"No, no mereces mi dolor

Ni mereces mi tristeza

Hazme un último favor, por favor

Métete esto en la cabeza



Me das pena

Me das lástima", se escucha en la canción