¿Confirma embarazo de Ángela Aguilar? Christian Nodal causa alboroto por extraño mensaje: "Somos afortunados"

La rapidez con la que se ha dado el romance y el hermetismo con el que han mantenido los detalles generaron un sinfín de rumores sobre el romance entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. Entre éstos aquel que apunta a un embarazo como el motivo de su repentina boda a tan sólo unas semanas de hacer pública su relación, algo que es cada vez más fuerte por los misteriosos mensajes que los cantantes han compartido en redes sociales.

Misteriosos mensajes de Nodal y Ángela Aguilar que confirmarían un embarazo

Los detalles de lo que ya es considerada la “boda del año” se han filtrado a través de redes sociales, entre otras cosas, por algunos de los invitados; sin embargo, los cantantes han limitado las fotografías al respecto y de su luna de miel en Los Cabos. Aunque acapararon la atención por extraños mensajes en su cuenta de Instagram que no hacen otra cosa que alimentar las sospechas de que la “Princesa del regional mexicano” podría estar embarazada.

Ángela Aguilar comparte sospechoso mensaje en redes sociales. Foto: IG @angela_aguilar_

“Hay algo que quiero enseñarles desde hace tiempo”, compartió Ángela Aguilar en sus historias de Instagram junto a un emoji de nota musical y corazón amarillo. Los comentarios no se hicieron esperar y mientras algunos internautas aseguraron que se trata de una nueva canción, otros señalaron que la pareja estaría por confirmar la dulce espera de su primer hijo en común.

Esto último se hizo más fuerte por el mensaje que compartió el intérprete de “Botella tras botella” y que borró momentos después. “Los angelitos caen del cielo inesperadamente. Somos afortunados 2/2025”, se lee en el mensaje que logró rescatar el programa de espectáculos “Ventaneando” y con el que, señalaron los conductores, Nodal podría haber revelado la fecha en que llegaría al mundo su bebé con Ángela Aguilar.

Así hablaba Ángela Aguilar sobre una boda y embarazo con Nodal

En junio pasado durante una entrevista para la revista Quien, tras destaparse su escandaloso romance con Christian Nodal tan sólo unas semanas después de que el cantante confirmara su separación con la trapera argentina Cazzu, Ángela Aguilar negó los rumores de una boda y también de embarazo.

“No me cases ni me embraces todavía, por favor. Yo no busco tener cualidades en mis relaciones, busco tener cualidades como artista y como persona. Las relaciones son consecuencia de ella. Me encanta ser una gran mujer, mi abuela me ha dado mucho ejemplo, mi papá me da ejemplo de cómo ser empresaria, cantante, compositora y ser derecha en tu trabajo y me siento orgullosa”, dijo la cantante.