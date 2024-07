Angélica Vale desmiente su muerte y aclara que está muy bien: “no digan babosadas”

Angelica Vale utilizó sus redes sociales para desmentir su muerte. En días recientes estuvo circulando el rumor de que la actriz había perdido la vida en un accidente automovilístico por lo que informó que está bien y con su familia, por lo que pidió no creer en todo que se dice en Internet.

La cantante, hija de Angélica María es muy querida por el espectáculo mexicano, por lo que su supuesto fallecimiento los puso en alerta, y es que se decía que la familia no quería hablar del tema hasta que pasaran por su luto, ahora se sabe que esto fue totalmente falso.

La cantante, hija de Angélica María es muy querida por el espectáculo mexicano | Foto: Instagram @angelicavaleoriginal

Angélica Vale desmiente su muerte y estalla contra las noticias falsas

A través de su cuenta de Instagram, Vale se grabó un video de unos minutos en el que aparece acompañada de su hijo Daniel para desmentir su muerte. La actriz se mostró un poco molesta pero aprovechó la situación para decirle a su pequeño que no crea en todo lo que ve en las redes sociales.

“Este video no es desde el más allá, estoy con mi hijo Dani, estoy perfectamente bien. Dejen de matar a gente en redes sociales, no digan babosadas. Sobre todo porque tenemos familiares que no viven con nosotros, no digan vanidades. ¿Ves cómo no puedes creer todo lo que sale en internet? , aclaró.

En la grabación se encontraba con su hijo Dani, quien aprovechó para comentar que su mamá está en su casa. Vale pidió no crear este tipo de rumores porque pueden causar mucho daño, especialmente para los familiares que tiene que no viven cerca y no tienen forma de confirmar o descartar la noticia.

Vale se grabó un video de unos minutos en el que aparece acompañada de su hijo Daniel para desmentir su muerte | Foto: Instagram @angelicavaleoriginal

Angélica Vale no murió en un accidente automovilístico

En días recientes, empezó a circular la noticia de que la hija de Angélica María y Raúl Vale había perdido la vida victima de un accidente automovilístico a los 49 años de edad. Algo que conmocionó de y inmediato a sus miles de fans, pues muchos creyeron que el rumor era cierto, ya que la también cantante no había aparecido en sus redes sociales.

Se dijo que Angélica había resultado herida de gravedad, motivo por el cual su familia había decidido guardar en secreto la tragedia para y así superar la partida de la conductora. Las versión circuló rápidamente en X y en cuanto llegó a oídos de Vale no dudó en salir a desmentir los hechos.