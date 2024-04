Angélica Vale responde a reportera y pide que no se meta con su cuerpo: "¿yo me meto con el tuyo?"

Durante los últimos meses Angélica Vale se ha robado toda la atención en el mundo de la farándula y todo por su transformación física, luego de haber bajado de peso radicalmente por cuestiones de salud y autoestima; aunque mucho se ha hablado sobre la pérdida de algunos kilos, la actriz siempre se ha mantenido abierta a responder todas las dudas y mandar algunos mensajes de empoderamiento, pero también ha respondido tajante ante las críticas.

El caso más reciente ocurrió hace unas horas en un encuentro con los medios de comunicación, en el que la hija de Angélica María le respondió a una reportera que ni ella ni nadie debería meterse con los cuerpos ajenos, en especial tras una transformación como la que ella vivió en carne propia. De acuerdo con la protagonista de "La fea más bella", sigue siendo la misma persona aunque ahora está más delgada.

Ante ello pidió que mejor le pregunten sobre sus proyectos. (Foto: IG @angelicavaleoriginal)

Angélica Vale se molesta con reportera y pide no opinar sobre los cuerpos ajenos

Angélica Vale asistió a una función de teatro en la que durante la alfombra roja no dudó en conversar con la prensa de forma amigable, aunque tras los constantes cuestionamientos sobre su pérdida de peso, pidió que también le pregunten sobre otros proyectos como es el caso de "Juego de Voces". Lo anterior ocurrió después de un intercambio de declaraciones con una reportera, quien le "echó un choro" para abordar el tema de su transformación.

Durante el encuentro, una de las preguntas tocó a su mamá, Angélica María, quien previamente había pedido no señalar a los cuerpos ajenos y ante ello cuestionó a la actriz: "¿de qué forma te ha apoyado tu mami en estos procesos?". Fue entonces cuando Angélica Vale se molestó y aclaró que lo que ha vivido en los últimos meses no es nada del otro mundo.

"Ah, qué bárbara, que choro me estás echando. Sí, bajé de peso, cuál es el problema. Sigo siendo la misma persona, nomás que ahora sin kilos de más y ya", dijo ante las cámaras.

Así luce actualmente su figura. (Foto: IG @angelicavaleoriginal)

Ante la insistencia sobre lo que la "Novia de México" había dicho, su hija no dudó en responder tajante que "tiene toda la razón" y después pidió respeto tanto para ella como para otras personas. "No se deben de meter con los cuerpos. ¿Yo me meto con el tuyo?, no, verdad, entonces no te metas con el mío y ya, así de fácil".

Después de ello, Angélica Vale aseguró que en toda la alfombrar roja sólo se le había cuestionado sobre su actual figura, por lo que en su lugar concluyó con el tema al hablar sobre sus proyectos actuales, entre los que destaca el recién estrenado programa de "Juego de Voces" en el que participa junto a su mamá, Angélica María y otras celebridades.