Paola Durante le envía mensaje a la mamá de Gala Montes: “Abre tu corazón”

Paola Durante ha mencionado en más de una ocasión la buena relación que tiene con su hija, aunque no siempre fue así y en una charla con Gala Montes en “La Casa de los Famosos México” se sinceró al respecto. Ante esto, la modelo no dudó en enviarle un mensaje a la madre de la actriz, Crista Montes, por el mediático pleito que sostienen desde hace algunas semanas.

Paola Durante envía mensaje a la mamá de Gala Montes

En días recientes se dio a conocer el distanciamiento que Gala Montes tiene con su mamá desde octubre del año pasado, esto por las declaraciones en las que Crista Montes señala a su hija de haberla despedido como su mánager luego de 18 años. La actriz no dudó en defenderse y sostiene que su madre la ha extorsionado en los últimos meses y la acusó de aprovecharse de las ganancias por su trabajo.

Sigue leyendo:

Adrián Marcelo y Ricardo Peralta, la dupla que enamora en “La Casa de los Famosos México”: “Amo a estos personajes”

Agustín Fernández, ¿el primer eliminado de “La Casa de los Famosos”? En redes aseguran que “el muñeco de trapo de Jorge está dando más contenido”

Paola Durante le envía mensaje a la mamá de Gala Montes por pleito con la actriz. Foto: FB @quienespaola

La actriz de “Vivir de amor” habló con sus compañeros del reality show sobre el tema, aunque en una charla con Paola Durante no pudo contener las lágrimas por las palabras de la modelo: “Vas a ser un gran ejemplo para las chavitas que seguramente están pasando por lo mismo que tú porque cuando estás tan apegada a mamá y es rechazo… Yo creo que tu mamá cuando te vea trabajar yo creo que ella va a trabajar porque te va a sentir perdida y el amor de un hijo es lo más bonito que hay, lo más puro y tú has sido muy buena hija. Tal vez ella no sabe cómo y tiene que trabajar”.

Luego de ello, la exbailarina se dirigió a la mamá de Gala Montes: “Las dos fuimos así, no supimos cómo. Crista, a mí me costó mucho trabajo recuperar a mi hija, me costó mucho, trabajé para recuperar a mi hija y ha sido lo más hermoso que me ha pasado en la vida. Tu hija es hermosa, no sabes cómo me ha apoyado, es una niña preciosa, por favor, Crista, abre tu corazón”.

Así respondió la mamá de Gala Montes a la polémica

Crista Montes respondió a los señalamientos de su hija y a través de su cuenta de Instagram compartió una serie de videos en los que asegura que su hija “exageró” en todo y acusó tanto a la actriz como a su hermana de haberla agredido físicamente. Además, ha respondido a las críticas y culpó a los haters de haber perdido el apoyo económico que recibía en donaciones para los perros que rescata.

“La mitad de lo que dice es mentira, está exagerando todo. Nada más les digo, ojalá lo haga legal. Yo tengo videos, no lo quiero hacer público porque es mi hija, pero tengo audios, mensajes de cómo me habla la señorita, de cómo me pegó y cómo me sacó de la casa (…) Entre las dos hijas me agarraron a golpes, tengo videos porque en la casa teníamos videos y simplemente hechos, tengo hechos. Toda la vida estuve con ellas, ni un sólo día se fueron a dormir con hambre”, dijo Crista Montes.