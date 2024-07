Natanael Cano en contra de una fanática por decir que su música le ha salvado la vida: “No somos el papa”

Aunque varias celebridades confían en lo que dicen sus fanáticos y hacen lo que sea por agradarles y sobre todo agradecerle su apoyo, no pasó lo mismo con Natanael Cano, el famoso cantante de corridos tumbados cuestionó a una de sus seguidoras al momento en el que ella le dijo que su música había cambiado su vida.

El polémico cantante de corridos tumbados ha sido criticado en redes sociales debido al comportamiento que tuvo con una de sus fanáticas quien aprovechó la convivencia con el artista para dar a conocer que estaba muy agradecida con el joven por ayudarla a superar malos momentos en su vida.

¿Por qué Natanael Cano criticó a una de sus fanáticas?

en el momento en el que la seguidora le dijo a Natanael Cano que sus temas la habían ayudado a superar momentos difíciles en su vida él reiteró que solamente hacía música y que no era el papa, a lo que la chica nuevamente agradeció por las canciones que hace el originario de Hermosillo, Sonora.

“No sabes cómo me has salvado te lo juro”, es lo que dice la fanática, a lo que Natanael Cano responde: “Cálmate niña, nosotros hacemos música, no somos el papa”, es lo que le dice el cantante de corridos tumbados, mientras se toma fotografías con algunos de sus seguidores.

Usuarios de redes sociales en contra de Natanael Cano

Los seguidores de Natanael Cano defendieron al artista y expresaron que no se trataba del cantante sino de otro famoso, mientras que otras personas mencionaron que efectivamente era el pionero de los corridos tumbados y que no es la primera vez que se comporta de una manera grosera con el público.

Hay que recordar que Natanael Cano se ha visto envuelto en diversas polémicas debido a los comportamientos groseros que tiene con varias de las personas que acuden ya sea alguno de sus eventos o que lo esperan para saludarlo o tomarse una fotografía con él.

¿Qué ha pasado con la carrera de Natanael Cano?

Natanael Cano ha sido catalogado por algunos de sus colegas del regional mexicano como el rey de los corridos tumbados, ya que se le adjudica esta nueva vertiente musical, por lo que su éxito va más allá y continúa presente en su carrera a pesar de todos los problemas y polémicas en los que se ha visto envuelto.

Será el próximo sábado 23 de noviembre cuando Natanael Cano se presente en el Foro Sol en la Ciudad de México uno de los recintos más importantes para todos los artistas de diversos géneros de música, el famoso ya tiene vendidas todas las entradas por lo que se sabe que será un gran éxito el evento.