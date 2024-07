Muere a los 94 años el famoso comediante Bob Newhart

Hollywood dio el último adiós a una de las grandes leyendas de la comedia la mañana de este jueves 18 de julio, pues Bob Newhart falleció a los 94 años de edad. De acuerdo con su publicista, el actor murió en su casa de Los Ángeles, California, luego de una “serie de cortas enfermedades”.

Muere el actor y comediante Bob Newhart

A través de redes sociales fanáticos y celebridades dieron el último adiós a Bob Newhart con emotivos mensajes, entre ellos la actriz Kaley Cuoco con quien compartió escena en la serie “The Big Bang Theory”: “Qué sueño fue presenciar el genio que fue Bob Newhart. Era elegante, rey, generoso y absolutamente divertido. Cada toma, cada vez, ícono para siempre. Nunca te olvidaré, Bob. Gracias por hacer nuestros sueños realidad”.

Muere a los 94 años el comediante Bob Newhart. Foto: AP

“La comedia me ha dado una vida maravillosa. Cuando comencé en el stand-up, solo recuerdo el sonido de la risa”, es la frase de Bob Newhart con la que su publicista, Jerry Digney, comenzó el comunicado en el que anunció la muerte del comediante. Ante esto, las muestras de afecto no se hicieron esperar y fanáticos han recordado la vida y trayectoria del actor con papeles legendarios tanto en cine como en televisión.

¿Quién fue Bob Newhart?

Nacido en Illinois, Bob Newhart estudió Comercio en la Universidad de Loyola y estuvo dos años en el ejército. Luego de ello trabajó como contador y encontró en hacer formas por teléfono una forma de pasar el tiempo. “Ten en cuenta que cuando empecé a finales de los años cincuenta, no me dije a mí mismo: ‘Ah, aquí hay un gran vacío que llenar: voy a ser un excontable calvo que se especializa en humor discreto’”entrevista con un profesor universitario de negocios retomada por The Hollywood Reporter.

Bob Newhart comenzó su carrera en 1959. Foto: AP

Más tarde participó en cintas como “Hot Millions”, “Catch-22 “ y “Cold Turkey”. En televisión formó parte de series como “ER” de NBC y “Desperate Housewives” donde realizó el papel de Morty Flickman. También se sumó a proyectos en la pantalla grande con “Elf” como Papa Alf y “Horrible Bosses”. En 2002 ganó el Premio Mark Twain de Humor Estadounidense del Centro Kennedy y su primer Emmy llegó por su participación en “The Big Bang Theory”.

Sobre su vida privada, estuvo casado con Virginia "Ginny" Quinn por 60 años, desde 1963 y hasta su muerte en 2023 a los 82 años de edad. Le sobreviven sus hijos Robert Jr., Timothy, Courtney y Jennifer, así como sus 10 nietos.