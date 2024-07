Gala Montes lanza advertencia antes de entrar a “La Casa de los Famosos México”: “Me eduqué con satán, cuidado conmigo”

A unos días de que arranque la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México”, se confirmó la participación de Gala Montes que no dudó en hacer una fuerte advertencia a quienes será sus compañeros y aprovechó para lanzar una indirecta a su madre, Crista. En días recientes la actriz se volvió blanco de controversia por el intenso pleito mediático que sostiene con su mamá, quien la acusó de despedirla como su mánager y haberla golpeado.

Gala Montes lanza fuerte advertencia en "La Casa de los Famosos México"

Sian Chiong y la actriz se suman a los famosos que serán parte del reality show en su segunda temporada junto a otras celebridades como Mario Bezares, Shanik Berman, Agus Fernández, Arath De la Torre, Sabine Moussier, Luis “Potro” Caballero, Karime Pindter, Mariana Echeverría y Brigitte Bozzo. El programa se estrenará el próximo domingo 21 de julio a las 20:30 horas y Galilea Montijo una vez más estará a cargo de la conducción.

Durante una conferencia de prensa de este miércoles, Gala Montes no dudó en hacer una advertencia a quienes eran sus compañeros con la que aprovechó para lanzar una indirecta a su mamá: “Feliz, por un lado porque voy a estar tres meses en una casa donde no tengo que pagar la renta, luz, ver a mi mamá, a mis perros. Esto para mí son vacaciones, es una terapia, aguas con los que estarán ahí adentro porque yo ya tuve una mamá narcisista, me eduqué con satán, cuidado conmigo”.

¿Qué ocurre entre Gala Montes y su mamá?

Crista Montes reveló en una reciente entrevista para TVNotas que desde octubre de 2023 ha estado distanciada de su hija, a quien acusó de haberla despedido luego de ser su mánager por 18 años y de haberla agredido físicamente. Al respecto, la actriz no dudó en defenderse y compartió un video en redes sociales donde señaló a su mamá de extorsionarla y de aprovecharse de las ganancias que obtuvo por su trabajo.

Gala Montes lanza indirecta a su mamá antes de ingresar a LCLFM2. Foto: IG @galamontes

“Yo decidí independizarme, pero nunca dejé sola a mi mamá y eso lo voy a ver legalmente. Estoy cansada de que me vean la cara (...) Como no se hicieron las cosas como ella dijo porque se quería quedar con todo mi dinero, y perdón que comparta todo esto ahorita, pero ya, estoy cansada, estoy cansada de que me esté manipulando, que me esté amenazando, que me esté extorsionando. Llega un momento en que dije: ‘Señora, se acabó, se acabó, no voy a seguir manteniendo la casa, a ti, tus operaciones, no voy a seguir pagando todas las cosas”, dijo la actriz sobre el pleito con su madre.

Por otra parte, Crista Montes no ha dudado en dar su versión y defenderse de las críticas que ha recibido en redes sociales. Entre éstas por haber compartido su cuenta bancaria y pedir dinero para solventar los gastos de los perros que rescata, algo por lo que también reaccionó culpando a los haters de que nadie donara: "Buenos días, para decirles que a todos los que han hecho hate, espero que ya estén contentos. Lograron que nadie depositara para los perritos. Ya jodieron. Bravo, felicidades".