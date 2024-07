Mariana Echeverría llora al recordar que su hijo no sabe que entrará a LCDLF México 2: "me dijo mami no te vayas"

Hace unos días te informamos que Mariana Echeverría fue confirmada como nueva participante de "La Casa de los Famosos México 2" que se estrena este domingo 21 de julio por Las Estrellas. Tras el anuncio la conductora de televisión concedió una entrevista en la que habló de lo complicado que fue tomar la decisión de integrarse al reality show.

Gracias al trabajo que ha realizado como conductora en "Me Caigo de Risa" y como colaboradora en el "programa Hoy", Mariana Echeverría se ha consolidado como una de las grandes figuras de la televisora de San Ángel, por lo que su participación en "La Casa de los Famosos México 2" generó bastantes expectativas.

Tras confirmar su participación en "La Casa de los Famosos México 2", Mariana Echeverría concedió una entrevista para Las Estrellas en donde habló de todo el proceso que vivió en las últimas semanas, pero lo que más llamó la atención fue cuando la cuestionaron sobre su hijo, Lucca, producto de su relación con el portero mexicano, Óscar Jiménez.

Sin guardarse nada la colaboradora del "programa Hoy" dijo que su hijo, Lucca no sabe que se irá varias semanas para participar en "La Casa de los Famosos México 2". Dijo que hace unos días el pequeño le pidió que no fuera a trabajar para que pudieran pasar más tiempo juntos.

"Ayer que fui a trabajar me dijo mami no te vayas y solo me fui unas horas. Fue cuando me cayó el 20 de cómo voy a decirle que me voy dos meses", dijo la conductora.