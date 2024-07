Andrea Escalona responde a la polémica y revela si buscó a Juan Osorio para ser “Aventurera”

Desde hace algunas semanas, la polémica alrededor de la obra “Aventurera” no ha parado; primero debido a que el público no estuvo de acuerdo con la elección de Irina Baeva como protagonista, además de criticar duramente la ejecución de su baile, debido a esto es que Juan Osorio, productor de la puesta en escena salió a decir que habría una nueva actriz que podría ocupar el lugar de la rusa.

Ante ello, muchas actrices y cantantes estuvieron en la mira del público quienes rumoreaba quién podría ser la nueva “Aventurera”, fue así como en redes sociales, circuló la versión que Andrea Escalona, habría “suplicado” a Juan Osorio para que la tuviera en cuenta como su nueva protagonista, es por eso que la misma conductora de Hoy reveló si esto fue cierto o no.

¿Quiere ser Aventurera?

Foto: IG @andy_escalona

Andrea Escalona, quien es hija de la recordada productora Magda Rodríguez, ha sido señalada como una de las posibles candidatas para convertirse en la nueva “Aventurera”. Sin embargo, la actriz y conductora ha decidido aclarar los rumores sobre si realmente ha buscado a Juan Osorio para solicitar el papel. En una reciente entrevista, Escalona habló abiertamente sobre su interés y los rumores que la rodean.

Y es que, la conductora ha expresado públicamente su admiración por el papel de "Elena Tejero" en “Aventurera”, calificándolo como un sueño para cualquier actriz, sin embargo, a su salida de Televisa San Ángel, la conductora del programa matutino más exitoso de nuestro país, dejó claro que no está interesada en protagonizar dicho musical.

"¡Ay, me encantaría, Juan! (canta ‘Vende caro tu amor'), y no sabes cómo muevo todo, amigo, ¡ay, no! Ojo, no de waza, yo creo que todas soñamos con hacer ‘Aventurera’, es un papel tan importante. A Juan (Osorio) y también a Irina, les tengo todo mi respeto, hay que darle oportunidad a la chava", dijo Escalona.