Karenka dispuesta a tomar el papel de Irina Baeva en “Aventurera”, se reúne con Juan Osorio

La puesta en escena “Aventurera” se ha convertido en blanco del escándalo por las críticas que ha recibido su protagonista Irina Baeva, cuya salida fue anunciada por el productor Juan Osorio despártanlo el interés de otras famosas por tomar el lugar de la actriz rusa. Entre ellas está la cantante cubana Karenka, quien pese a que el casting se cerró dejando a su actual protagonista ha insistido y se mostró dispuesta a todo por ser Elena Tejero.

Karenka dispuesta a todo por el papel de Irina Baeva

El pasado fin de semana Karenka asistió a una de las funciones de “Aventurera” para reunirse con el productor Juan Osorio y expresarle su intención de reemplazar a Irina Baeva como Elena Tejero. Incluso, la actriz no dudó en dar muestra de su talento bailando ante las cámaras afuera del recinto previo a la presentación de Irina Baeva.

Karenka dispuesta a tomar el papel de Irina Baeva en “Aventurera” ante el fracaso de la obra. Foto: IG @irinabaeva

“Yo no vine aquí a quitarle el lugar a nadie y si levanté la voz es porque él (Juan Osorio) dijo que estaba buscando una Aventurera porque yo me enteré en un reality, pero no vine aquí a quitarle el lugar a nadie. Yo estoy aquí para conocer a Juan, porque no lo conozco en persona”, dijo la cantante cubana que se dijo dispuesta a “revivir a un muerto” haciendo referencia a las declaraciones de Mariana Seoane.

Añadió que está dispuesta a alternar con Irina Baeva: “‘Aventurera’ es una obra maravillosa que tiene un gran legado (…) Yo sí estoy dispuesta a hacer esta obra, claro que sí, porque la obra lo merece y porque es una obra maravillosa y porque tengo el talento y la trayectoria, tengo el alma, la voz, las piernas y el corazón para salir a hacer esta obra”.

¿Quién es Karenka, actriz que desea protagonizar "Aventurera"?

Originaria de Cuba, Karen Juantorena Foyo supo desde temprana edad que deseaba dedicarse a la música y el baile. Con tan sólo cinco años de edad debutó como actriz ya los nueve participó en el coro de una canción navideña en el disco de Silvio Rodriguez y José Feliciano. A los 11 años se mudó a la Ciudad de México con su madre, donde estudió ballet clásico en el Instituto Nacional de Bellas Artes.

A los 13 años participó en videos musicales de artistas como Celia Cruz y Willy Chino, su talento le abrió las puertas y más tarde fue parte de las bailarinas que participaron en la cinta “La máscara del zorro” protagonizada por Antonio Banderas. También fue parte del grupo Mestizzo, sin embargo, no obtuvieron el éxito que esperaban y saltó a la televisión con proyectos como “DKDA”, “Primer amor, a mil por hora”, “Clase 406” y “El vuelo de la Victoria”.

Karenka dio muestra de su talento como bailarina en el programa “Bailando por un sueño” donde obtuvo el segundo lugar, esto le abrió las puertas a otros reality shows como “Reto 4 elementos”.