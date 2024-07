Alfredo Adame se "pelea" con Niurka y defiende a Irina Baeva de las críticas por "Aventurera"

Alfredo Adame se volvió tendencia de nueva cuenta luego de contradecir a Niurka, quien aseguró que Irina Baeva no sabe bailar y que no bastaba con “ser bonita” para tener el papel protagónico en “Aventurera”. Además, sostuvo que las críticas “destructivas” han afectado a la audiencia de la obra. “Irina ha demostrado talento como actriz y haciendo las cosas bien, no le doy la razón a Niurka… Aunque ella tiene sus razones, yo lo veo como espectadora y ella como bailarina”, comentó.

Recientemente Irina Baeva hizo su esperado debut como protagonista de "Aventurera" en el icónico Salón Los Ángeles. Esta obra, dirigida por Juan Osorio, marcó un regreso triunfal después de seis años de ausencia; desde el anuncio de Irina Baeva en el rol estelar, la controversia no se hizo esperar y la noche del estreno, las críticas surgieron rápidamente en redes sociales, señalando que Baeva no cumplió con las exigencias coreográficas que caracterizan al personaje de "Elena Tejero" a las que se sumó Niurka.

Ella ha prometido mejorar. Foto: @irinabaeva / Instagram.

Te puede interesar:

Gustavo Adolfo Infante se lanza contra Gabriel Soto por su aspecto físico: "está maltratado de la cara"

María Félix felicitó a Edith González en el estreno de "Aventurera", pero también le hizo un comentario predictivo

¿Qué dijo Alfredo Adame?

“Yo creo que ella no debería meterse en esos asuntos, lo que yo sí quiero descalificar son todas esas críticas destructivas que le hizo a Irina… Si se acuerdan, la historia del personaje de Elena Tejero llega de la frontera, es una hija de familia, chava fresa y cae en manos de Lucio y la meten en un cabaret, lo lógico es que ella sea una super bailarina… Niurka lo hizo de locura, Edith Gonzales también, Liz Vega igual y lo han hecho muy bien, son bailarinas profesionales, ella no es bailarina profesional y pues yo lo veo lo más natural… está haciendo su mejor esfuerzo, denle tiempo…”, sostuvo Adame, según se ve en un video subido por la periodista Berenice Ortiz.

También mencionó que no cree que Niurka tenga razón y que Irina merece la misma oportunidad que todas. Además opinó sobre el hecho que Juan Osorio, productor de la obra, llamó “mal agradecida” a la cubana por criticar su trabajo y aseguró que eso ya es un auto de ex pareja. “No nos debemos atacar… No deberían suceder esas cosas, no debemos atacarnos, podemos hacer críticas constructivas…”, concluyó Alfredo Adame.

Aventurera: un clásico del cine y teatro mexicano

"Aventurera" es una película musical mexicana de 1950 dirigida por Alberto Gout, que protagoniza a la icónica Ninón Sevilla junto a Andrea Palma. Este filme es una joya del cine que combina el drama y la música con elementos de cabaret y danza exótica. En 1997, Carmen Salinas produjo una adaptación teatral de "Aventurera", protagonizada por Edith González, Eduardo Santamarina y Alejandro Tommasi. Esta puesta en escena se convirtió en un fenómeno en México, manteniéndose en cartelera por 15 años consecutivos.