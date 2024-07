Matthew McConaughey es unos de los actores favoritos de Hollywood gracias a su talento ante las cámaras y atractivo físico, ante esto último su reciente fotografía en redes sociales generó gran impacto entre sus fanáticos. Y es que mostró la manera en la que quedó su rostro tras ser picado por una abeja cerca del ojo derecho, algo que, pese a la fuerte hinchazón, tomó con humor al igual que sus seguidores.

Matthew McConaughey irreconocible tras ser picado por una abeja

El actor de “True Detective” compartió una postal en su cuenta de Instagram en la que se le observa sonriente pese a la severa reacción que sufrió en el rostro tras ser picado por una abeja. Aunque McConaughey bromeó con lo ocurrido -dejando ver que estaría bien de salud- algunos de sus fanáticos se mostraron preocupados ante lo que podría haberle pasado en el rostro.

Sigue leyendo:

VIDEO: tiburón bebé muerde a un bañista en la playa y se queda aferrado al brazo

Yuri sufre una caída durante el Carnaval de Veracruz y acusa al chófer por imprudente | VIDEO

Matthew McConaughey impacta por el aspecto de su rostro tras ser picado por una abeja. Foto: IG @officiallymcconaughey

Aunque no dio más detalles de la manera en la que la abeja pudo haberlo picado, recientemente fue captado en un set de grabación cargando cajas de miel como parte de su reciente proyecto en cine con la cinta “The Rivals of Amzeah King” que aún no llega a la pantalla grande. El histrión recibió muestras de apoyo y algunas recomendaciones para reducir la hinchazón, sin dejar de lado la importancia de acudir con expertos.

¿Qué hacer en caso de ser picado por una abeja?

De acuerdo con María Eugenia Vargas Camaño, académica en especialidad de alergia e inmunología clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las abejas se caracterizan por producir un veneno que les sirve para defenderse y contiene numerosas sustancias como las enzimas hialuronidasa y fosfolipasa que “destruyen el el tejido en cuanto ingresan al organismo y activan una respuesta de células inflamatorias en el momento del piquete”.

La reacción a la picadura de abeja es diferente en cada persona y se recomienda acudir al médico para valoración. Foto: IG @officiallymcconaughey

Sobre lo que se debe hacer, la académica de la máxima casa de estudios señala que es importante acudir con un médico para ser valorado debido a que algunas personas son alérgicas y la reacción puede ser fatal: ”Puede que al paciente se le recete medicamento antiinflamatorio y se aconseje observar si hay reacción cutánea”.

“Cuando las abejas pican, pierden el aguijón y este se queda enterrado en la piel donde atacaron. Por eso, lo primero que hay que hacer es retirar el aguijón, que es donde queda todo el veneno. Se recomienda que lo haga un médico. Si se queda dentro, el veneno continúa esparciéndose dentro del organismo y permanece la reacción inflamatoria”, explica.