Mariachi Gama 1000 dejaron de trabajar con Luis Miguel porque es “muy exigente”

Aunque el Mariachi Gama 1000 posee una trayectoria de casi 30 años en el mundo del espectáculo y han colaborado con grandes artistas, es su presencia en redes sociales lo que ha logrado impulsar aún más su fama. Ante esto, su fundador aseguró que no volverían a trabajar con Luis Miguel ya que no lo consideran conveniente por la exigencia del cantante y lo mucho que esto puede afectar sus proyectos personales.

Mariachi Gama 1000 no trabajaría de nuevo con Luis Miguel

En entrevista para el programa “De primera mano”, Chucho Gama, fundador de Mariachi Gama 1000, recordó que hace más de 20 años trabajaron con Luis Miguel y aunque se mostró contento por la experiencia aseguró que no la repetiría debido a que la exigencia de “El Sol” en sus conciertos puede afectar el reconocimiento con el que ya cuentan en la industria y mermar sus oportunidades.

“Ya tuvimos la experiencia de estar con él y no es muy conveniente para nosotros, porque dices ‘estoy con Luis Miguel’, pero realmente no te da la posibilidad de que te vayan a anunciar como Mariachi Gama 100 o ningún mariachi, dice ‘mi mariachi’, entonces no nos ayuda mucho (…) La gente nos está volteando mucho a ver en el gremio y si descartamos esto, lo abandonamos, pues no va a pasar nada, entonces ahorita que ya estamos bien metidos pues tenemos que seguirle”, dijo Chucho Gama.

¿Cuánto ganan los mariachis de Luis Miguel?

El intérprete de “La Incondicional” contrata mariachis para cada uno de sus conciertos y la gira con la que regresó a los escenarios no fue la excepción. Al respecto, Cucho Gama admitió que las agrupaciones obtienen buenas ganancias de las presentaciones; sin embargo, no resulta conveniente a largo plazo debido a que no tendrían la oportunidad de tomar otros proyectos debido a lo exigente que resulta la agenda con el cantante.

“Ganan bien, no es la gran cosa económicamente por los gastos al tratarse de una producción más grande. Les pagan bien, pero dejan sus proyectos para estar junto a Luis Miguel (…) Está bien una temporada, pero si es que están más tiempo pierden agenda, espectáculo y eso les puede afectar”, añadió Gama.