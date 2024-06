Lucerito Mijares habla sobre la relación de Ángela Aguilar y Christian Nodal, fue muy contundente

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar aún da mucho de qué hablar y ahora de nueva cuenta se volvió tendencia luego de que Lucerito Mijares, otra exponente de música juvenil en México, fuera cuestionada sobre este polémico romance, ya que muchos han dicho que las dos son rivales. Ella contestó tajantemente y dio su opinión al respecto. La hija de Mijares se ha caracterizado por ser una persona muy madura, aun cuando sólo tiene 19 años.

El noviazgo de Nodal y la “princesa del regional mexicano” comenzó con el pie izquierdo, ya que tan sólo el pasado 23 de mayo Christian anunció su separación con Cazzu, la madre de su hija Inti. Y el 10 de junio, anunció que estaba con Ángela Aguilar. En las redes los han acusado de haber actuado deshonestamente y muchos creen que podrían terminar mal, además de que incluso hay rumores de que ya se casaron o estarían esperando un bebé.

Ella y Nodal están uy contentos. Foto: @angela_aguilar_ / Instagram.

Te puede interesar:

Belinda causa caos al intenta huir de la prensa vestida de guardia de seguridad

Mía Rubín admite "sí me han abierto las puertas por ser hija de quien soy" | VIDEO

¿Qué dijo Lucerito Mijares sobre Nodal y Ángela Aguilar?

"Yo no los conozco... pero los veo muy felices, así que cada quien, y si no son felices pues no es para ellos y si sí, pues sí es para ellos… Estoy harta de que los medios estén inventando esta rivalidad. Me encantaría conocerla muy pronto, poder hacer algo juntas pronto. Hay que apoyarnos unas a otras”, comentó Lucerito, según se ve en un video subido por Italia Herrera.

Afronta las polémicas con mucha madurez. Foto: @luceromijaresoficial / Instagram.

Mientras todos aseguran que terminarán pronto y mal, Mhoni Vidente, una de las pitonisas más acertadas de México, sostuvo que Nodal y Ángela Aguilar tendrán una relación duradera, además de que habrá boda, pero no este año, sino el siguiente; además, no se embarazará.

Nodal y Ángela también están hartos

En tanto y como respuesta a las incansables críticas, ambos cantantes han salido a hablar. Por su parte, Nodal dijo hace un par de semanas: “Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera…”.

Es una relación que da mucho de qué hablar. Foto: @nodal / Instagram.

Por su parte, Ángela dijo sobre su romance: “Que la gente hable y que diga lo que diga, yo sé quién soy y la gente importante en mi vida también lo sabe… Soy la hija de Pepe Aguilar y la nieta de Flor Silvestre y si algo me han enseñado es que tu verdad hay que vivirla, tu amor hay que cantarlo y yo he sido muy privada porque he recibido muchas críticas en el pasado y también porque así han vivido mis papás su vida”.