Dominguero es duramente criticado en redes por visitar a Fofo Márquez en la cárcel

La amistad entre Dominguero y Fofo Márquez es bastante antigua, por lo que se hacía raro que el español no hubiera visitado al joven millonario cuando había sido detenido. Ahora, seis meses después desde que ingresó en el penal por agredir a una mujer en un estacionamiento, el influencer europeo compartió un video donde explica su ausencia y cómo le fue tras visitar al joven que fue vinculado a proceso por feminicidio.

Dominguero compartió un clip en sus redes sociales para dejar claro todo lo que había ocurrido en estos seis meses, pero también para explicar los motivos por los que iba a visitar a Márquez a prisión. El español dejó claro que no aprueba lo que hizo Fofo, pero quería visitarlo por el respeto que le tiene a su amistad y a la familia.

Sigue leyendo:

Yeri Mua sufre un accidente en pleno live y aterroriza a los usuarios: VIDEO

¿Quién es Óscar Herrejón, el empresario mexicano detenido en Italia por violación?

Dominguero dejó claro que no había visitado a Fofo porque no estaba en CDMX (FB: Dominguero)

Dominguero visitó a Fofo Márquez en prisión

El español explicó que a pesar de estar en contra de lo que hizo quería visitar a su amigo en la cárcel para ver cómo se encuentra después de seis meses en el penal de Barrientos. A lo largo del video reitera que no está defendiendo a Márquez, sino que sólo quiere ver que se encuentre bien en lo que se termina su proceso y las autoridades determinan la pena que deba pagar por golpear a la mujer en el estacionamiento.

"Estando de regreso aquí, en Ciudad de México, una de las cosas que más tenía ganas de hacer es visitar a mi amigo Fofo Márquez. Para los que no están enterados es una persona con la que yo he pasado muchísimos años y se descontroló por completo cuando tuvo un percance con una señora y fue tendencia mundial (...) Quiero aclarar desde el inicio de este video, yo no lo he defendido por que lo que hizo no estuvo bien", comenzó diciendo en el video.

Dominguero no sabía si iba a poder visitarlo debido a que se encuentra en una zona protegida y solo dejan pasar a familiares y abogados. A pesar de esto, el influencer y otros amigos decidieron acudir a Barrientos para intentar ver como se encuentran y darle ánimos al creador de contenido acusado de feminicidio. En el video dejan claro que no los dejaron pasar porque está en proceso y solo están permitiendo el acceso de su madre y su hermano.

Fofo Marques se encuentra en el penal de Barrientos (FB: Dominguero)

Critican a Dominguero por video en el que visita a Fofo Márquez en la cárcel

La gente no podía creer que el español se había atrevido a visitar a Fofo en el penal de Barrientos. Otros aseguraban que en realidad no es un buena amigo como dice, ya que si fueran tan cercanos como expresa podría tener contacto con la familia del acusado para saber que si quería entrar al penal debía hacer un trámite específico para poderlo visitar.

"Lo haces por contenido más que por amistad, que lo estimas eso no te lo crees ni tú...", expreso Juan Mora. "Deja de hacer todo por visitas si eres amigo visítalo sin que grabes, no monetices con la desgracia de los demás, peor creo que siempre es lo que haces. Te importa más el dinero, tú no tienes amigos, solo te aprovechas de todo para ganar dinero", dijo Jesus Ibarra.

"Qué horror, como es posible que personas como tú existan, que bueno que no se los dejaron ver, lo que hizo no fue una gracia, solo imagínense que hubiera sido alguien de sus familiares", comentó Champy Aguilar.

Estos son algunos de los comentarios que recibió el Dominguero por grabar el intento de visita a Fofo Márquez en el penal de Barrientos. Ahora queda esperar a que la justicia determine la sanción para el influencer mexicano. Por otro lado, queda ver que otro tipo de contenido compartirá el español sobre el caso de Fofo.