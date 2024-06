Chiquis Rivera celebra su cumpleaños recreando una foto de cuando festejó sus dos años de vida: “Qué bello recuerdo”

Con motivo de que cumplió 39 años de edad, Chiquis Rivera está celebrando a lo grande. Además de que es consentida por su familia y prometido, el fotógrafo Emilio Sánchez, la hija de la fallecida Jenni Rivera tuvo un gesto de amor con ella misma: recreó una foto de cuando cumplió dos años. La cantante estadounidense de origen mexicano compartió esto en su cuenta de Instagram, revelando que su meta es sanar a su niña interior.

La intérprete de “Porque soy abeja reina” publicó vía Instagram las fotos, una de cuando cumplió 2 años y otra de la imagen que recreó. Para lograr esto, la también empresaria portó un vestido rosa con blanco; además, también replicó el pastel de cumpleaños y hasta la piñata.

La famosa cumplió 39 años de edad. Foto: Facebook Chiquis Rivera.

Cuándo es el cumpleaños de Chiquis Rivera

Chiquis Rivera, quien nació el 26 de junio de 1985 en Long Beach, California, Estados Unidos, igual compartió un video en el que mostró el detrás de cámaras para recrear la foto de cuando cumplió 2 años ahora que es una mujer de 39 años. “Y si sigo de pie hoy, es por Dios y su buena gracia. ¡Soy tan fuerte como mi fe! Por qué, porque con Dios todo, sin él nada”, escribió la famosa en la descripción del clip.

Chiquis Rivera anhela sanar a su niña interior

Las redes sociales de Chiquis Rivera son un clavado a sus sentimientos e ilusiones porque mediante ellas comparte tanto aspectos de su vida laboral como personal. En pleno festejo de su cumpleaños, la hija de Jenni Rivera expuso que su meta para este año más de vida es sanar a su niña interior.

Para celebrar su cumpleaños, Chiquis Rivera recreó la foto de cuando cumplió 2 años. Fotos: capturas de pantalla Instagram Chiquis Rivera.

“Tuve que crecer tan rápido, ver y vivir cosas muy duras, aunque no cambiaría nada porque todo me ha ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy”, detalló Chiquis Rivera vía Instagram.

“Quería recrear esta foto cuando cumplí 2 añitos sólo porque me trae hermosos recuerdos, cuando la vida era más simple y tenía menos preocupaciones”, expresó la intérprete de “Diamante”. “Este año quiero dedicarme a sanar a mi niña interior, permitiéndome divertirme más, volver a lo básico y disfrutar un poco más de las cosas simples de la vida. Tuve que crecer tan rápido, ver y vivir cosas muy duras, aunque no cambiaría nada porque todo me ha ayudado a convertirme en la mujer que soy hoy, pero nunca es demasiado tarde para volver a ser niño, soñar y vivir un día a la vez”.

Al cumplir 39 años, la cantante confesó que su meta es sanar a su niña interior. Foto: Instagram Chiquis Rivera.

El mensaje de la cantante conmovió a sus fans, quienes la llenaron de mensajes positivos. “Qué tierno”, “qué hermosa” y “amé”, son algunos comentarios. Y, claro, hubo quienes expusieron que la imagen habla de un “bello recuerdo” que marcó positivamente la vida de Chiquis Rivera.