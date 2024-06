¿Nodal y Ángela Aguilar ya terminaron?, aseguran, que la polémica pareja está separada

Una vez más, Ángela Aguilar y Christian Nodal están en el ojo del huracán, pues ahora, aseguran que la pareja podría haber terminado su romance, esto tan solo a unas semanas de haber anunciado su amor en famosas publicaciones de renombre a nivel mundial.

Y es que, mucho se ha dicho de la famosa pareja que si se casaron en Roma, o que si Ángela podría estar embarazada, ahora aseguran que los cantantes podrían haber puesto fin a su relación, aunque también creen que esto puede ser algo momentáneo y que en los próximos días podrían reconciliarse.

¿La separación será momentanea?

Foto: Ángela Aguilar // Nodal

¿Nodal y Ángela Aguilar terminaron su relación?

Fue este sábado 22 de junio durante la transmisión en vivo del programa de YouTube de Dael Quiroz, conocido como “El Argüenderito” que el famoso youtuber habló de la supuesta separación de Nodal y Ángela, pues asegura que el famoso paparazzi Jordi Martín quien ganó prestigio al exponer la infidelidad de Piqué y Clara Chía a Shakira, dio a conocer que los cantantes mexicanos están separados.

“El día de ayer, un importante periodista, fotógrafo, mundialmente conocido por sus paparazzi… Jordi Martín hace unas horas reveló que hubo un tremendo agarrón entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, reveló que no están juntos en este momento…”. Dijo Quiroz

Ante esto, “El arguenderito”, dice estar seguro de que pronto la pareja podría reconciliarse, por tres razones: “por amor, por no darle el gusto a la mayoría o por dignidad”, tras este comentario, el youtuber siguió con la información que supuestamente Jordi Martín habría compartido sobre la separación de Nodal y Ángela Aguilar.

“... En este momento, asegura el periodista, no están juntos… Porque el periodista da santo y seña de lo que pasó, pero además muestra y comprueba la realidad”, relató Quiroz.

Además de esto, el youtuber conocido como “El Arguenderito”, menciona que Jordi Martín confirmó que la pareja sí se casó como mucho se rumoreó, pero que no están embarazados y que efectivamente tuvieron una fuerte discusión que los llevó a estar separados en este momento: “el periodista además de hablar de esta separación hace dos acotaciones, una dice que confirma que están casados, dos, sin embargo, él personalmente con todo lo que ha investigado… Menciona que no tiene elementos, pruebas que le puedan dar a entender que, más allá del matrimonio que él confirma, que no tiene prueba para pensar que Nodal y Ángela están embarazados”.

Ángela Aguilar sube fotografía para ¿desmentir separación?

La mañana de este sábado, Ángela Aguilar habría compartido la primera foto en la que aparece acompañada de Nodal como pareja, esto aparentemente podría ser una estrategia para desmentir los rumores de una separación, pues hay mucha casualidad que todos los integrantes de la Dinastía Aguilar salieran a publicar algo respecto de la polémica relación este día.

¿Con esta foto desmienten separación?

Foto: IG @angela_aguilar_

Y es que según Dael Quiroz es raro que en medio de los rumores de la separación, Ángela compara esa foto cuando en días anteriores se ha dicho muchas cosas de ella y de su pareja y en esos momentos la cantante no hizo nada al respecto, sin embargo, de acuerdo con el youtuber, el periodista Jordi Martí ya respondió a esta fotografía.

“Mi declaración de la separación la pueden desmentir con una foto mocha… Un audio no, un audio jamás; confirmo, ellos están separados”, leyó Quiroz.

Hasta el momento ni Nodal ni Ángela Aguilar han confirmado o desmentido que se encuentren distanciados, lo que es cierto es que la nieta de Flor Silvestre no ha acompañado a su famoso novio a los desfiles de moda en los que ha participado durante la Semana de la Moda en París, pues reportaron que el cantante llegó solo a estos importantes eventos.