Nodal: Cazzu no quería andar con él, así lo confesó el cantante en un VIDEO

Christian Nodal sigue en el ojo del huracán. Ahora porque se volvió tendencia algo que dijo hace poco más de un mes. Y es que el pasado 13 de mayo, en una entrevista dada para el Podcast “Noche de Luz” en YouTube aseguró que le fue muy complicado enamorar a Cazzu, ya que ella no quería sostener una relación con él, lo cual hizo que se generara debate en las redes sociales.

Y es que el pasado 23 de mayo él anunció por sus redes sociales que ya no tenía una relación con la cantante argentina. Poco después, el 10 de junio, se hizo público que tenía una relación con Ángela Aguilar, quien presuntamente era amiga de la ex novia de Nodal. Todo esto les trajo una ola de críticas, aunque ellos ya salieron a defender su amor y se les ha visto juntos en los conciertos que él ha dado en varias ciudades.

No ha dejado de causar polémica. Foto: @Noche De Luz / YouTube.

¿Cazzu no quería andar con Nodal?

En la entrevista, el cantante mexicano mencionó: “Dijimos: ‘Vamos a ser novios, somos artistas ¿cómo le hacemos?… Yo me voy para allá’… Ella no quería, ella no quería ser mi novia para empezar… Ella decía ‘tenemos un vínculo bien bonito, veámonos de vez en cuando’. Pero yo ya estaba ‘emperrado’, el plan era rentar una casa en el campo, con su gente hacía su álbum y yo lo mismo… Nos veíamos dentro del día”, comenzó. Ambos tuvieron una pequeña, Inti.

Sin embargo, él aseguró que es muy intenso: “no puedo calmar mi intensidad, no tengo matices entre en blanco y el negro. O es todo o nada… Me decía ‘por favor tranquilo’ y al día siguiente me había comprado una casa y tenía el carro ahí. Le decía ‘hay que decorar la casita aquí vamos a vivir y ella me decía ‘eso es tuyo’. Ahora la ves arreglando todo… llegó en una etapa bonita…”, continuó.

Los internautas critican a Nodal por andar tan rápido con Ángela Aguilar

Incluso todavía mencionó: “Yo siempre he sido celoso, la veía toda guapa toda bella… Es mi ‘crush’, te quiero hacer un hijo, como te explico…”. Sin embargo, muchos consideran que actuó deshonestamente, ya que hace unos días dijo en sus sus redes sociales que su relación con Cazzu terminó bien y que en su relación jamás hubo otras personas involucradas ni infidelidades, pero que el amor no les funcionó.

Comenzaron su relación en 2022. Foto: @cazzu / Instagram.

“Ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa con una mujer que amo, con un amor que tardó tantos años para que se diera… Como casi no les gusta el chisme ni andar inventando historias, por respeto a mi ex pareja, por respeto a mi actual pareja, por respeto a mi hija, quería salir a darles un poco de contexto”, dijo en su comunicado.