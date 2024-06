"Te vi con el 'somos amigos'": Gussy Lau manda indirecta a Ángela Aguilar y a Nodal tras confirmar romance

El novio actual de Ángela Aguilar es Christian Nodal, para nadie es secreto, pues su anuncio se volvió viral y hasta los ajenos al mundo del espectáculo lo saben; sin embargo, no ha sido el único amor que ha tenido la cantante, pues además de él y de su ex Josh Ball, tuvo una romántica relación con Gussy Lau. Aunque el noviazgo con el compositor siempre se mantuvo privado, una foto se filtró y desde ahí se dio una escandalosa situación para la ahora expareja, quienes no prosperaron y decidieron tomar caminos separados.

Ahora, Gussy Lau reapareció en redes sociales para compartir una fuerte indirecta a su exnovia, quien a penas hace unos días confirmó que inició una relación con el intérprete de regional mexicano; sin embargo, su forma de darlo a conocer encendió las alarmas, pues la hija de Pepe Aguilar reveló que el noviazgo surge tras un amor pausado y del que Nodal agregó, esperó años para darse. Tras esto, las exparejas de los cantantes han mandado indirectas por medio de redes sociales, primero Belinda, después Josh Ball y ahora el compositor.

Esta habría sido una de las indirectas. (Foto: IG @gussylau)

Gussy Lau, ex de Ángela Aguilar, reaparece y manda indirecta a la cantante, ¿terminaron por culpa de Nodal?

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde el ganador de un Latin Grammy tiene más de 77 mil seguidores, compartió un par de historias que primero pasaron desapercibidas, pero que al cabo de unas horas se volvieron virales entre los fans de la farándula. La razón de ello es que habría usado dos canciones para mandarle una indirecta a la pareja del momento. Por otro lado, las especulaciones han comenzado a surgir y algunos piensan que Cazzu no fue la única afectada en este romance.

Gussy Lau primero compartió una historia con la canción "¿Qué se siente?" de Luis Ángel "El Flaco" y una más de Calibre 50, nos referimos a "Nada que ver 2.0", dos temas que hablan del desamor y la traición. Aunque el joven no dio ni declaraciones ni añadió mensajes a sus historias, se sospecha que las letras seleccionadas en sus historias serían su posicionamiento ante el romance de su ex, Ángela Aguilar, con Nodal.

Aquí se habla de una posible tercera persona que se metió en la relación. (Foto: IG @gussylau)

La letra del primer éxito del regional mexicano habla sobre la pérdida y de lo que uno supone cuando su ex le deja y debe de sentir: "A hue..., que te ha de doler; Nomás pregunto por joder; Qué se siente; Ya no poder tener lo que era tuyo". Mientras que para la segunda historia, el ex de Ángela Aguilar, seleccionó el siguiente fragmento de la canción de "Nada que ver 2.0" y el que más despertó la polémica entre los fans de si se trata o no de una indirecta a la cantante y a Nodal.