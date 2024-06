Wendy Guevara revela lo que piensa de la relación de Nodal y Ángela: "los hombres se enamoran en 3 días otra vez"

Wendy asegura que los hombres se enamoran a los 3 días (IG: soywendyguevaraoficial / IG: chavaespn

La relación entre Nodal y Ángela Aguilar está dejando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo en México. Después de leer a Serrath donde defiende a la hija de Pepe Aguilar, ahora fue Wendy Guevara la que salió a hablar sobre el romance que está comenzando en el regional mexicano.

La ganadora de La Casa de los Famosos México, en su primera temporada, se encontraba en un directo donde le dijeron que era fan de su relación y que este tema la llevara a hablar del tema del momento en el espectáculo en México, el nuevo romance que hay entre Nodal y Ángela. Se tiene que recordar que es nuevo para el mundo, ya que ellos aseguran que es una relación que no se pudo dar hace algunos años.

Nodal y Ángela presumen su amor en el Auditorio Nacional (IG: chavaespn)

Wendy habla del noviazgo del momento entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

Guevara no dudó en dar su punto de vista sobre la relación entre N&A, ya que es el tema del momento y, de paso, dejar claro que haría ella en el lugar de la hija de Pepe Aguilar, esto entre tantas criticas que hay por la forma en la que se presentó el amor que había entre ambos. Se tiene que mencionar que algunas personas tachan de hipócrita a Ángela por haber dicho que quería mucho a Cazzu, cuando en realidad quería que terminara con Nodal para comenzar ella una relación.

"Ay, hermanas es que la verdad, la verdad está bien gacho cuando les pasa algo así porque cuando eres figura pública, es bien gacho. Bueno ojalá que si yo voy a andar con un hombre que tuvo novia en el medio... lo bueno es que ya que pasen los primeros meses y ya después ya para que no me empiecen a chin... Además a mí me valdría v... yo los mandaría a chin... a su madre a todos", comenzó su mensaje Wendy.

Wendy no dudó en opinar sobre la relación entre Nodal y Ángela (IG: soywendyguevaraoficial)

Los hombres se enamoran a los tres días

Wendy tiene claro que las mujeres tardan más en superar una relación, mientras que los hombres le dan la vuelta a la página muy rápido. Por ese motivo es que Nodal se enamoró tan rápido de Ángela, mientras que Cazzu sigue sin decir algo al respecto sobre una nueva relación.

"Ay, hermanas, ustedes ya saben como son los hombres. Los hombres se enamoran en tres días otra vez. Pues así pasa hermanas. Siento que las chicas y las chicas trans tardamos más en superar una relación. Siento que las mujeres y las chicas trans somos como más entregadas a la relación y así. A veces creo que el hombre por su ego o por su... por no decir '¡Ay, no me duele!' empiezan otra relación o algo así. Bueno es lo que yo he visto en el medio. Hablo del medio del espectáculo", expresó Guevara.