VIDEO: Karol G se lleva por accidente el celular de una fan y desata risas en redes sociales

Karol G se ha consolidado como una de las artistas urbanas más talentosas en los últimos años y es que su increíble forma de ser, más el talento que ha pavimentado su carrera como cantante, la han convertido en un fenómeno mundial. Y esta vez se ha vuelto viral no sólo por sus canciones, sino por un divertido incidente en donde, por accidente, la cantante colombiana se quedó con el celular de una de sus fans.

El divertido momento que vivió Karol G con una fan

Fue a través de X, antes Twitter, en donde la usuaria "Karol G Stats" (una cuenta de fans dedicada a la colombiana) compartió un video que a pesar de que dura tan sólo algunos segundos, se ha vuelto viral entre las seguidoras de la cantante; en las imágenes se muestra a Karol G arriba de una camioneta mientras se asoma por una ventanilla situada en el techo de la misma y con la intención de interactuar con las personas que rápidamente rodearon el vehículo, comienza a tomarse algunas fotos y saludarles.

El video, que ha sido compartido miles de veces y cuenta con innumerables "me gusta" y comentarios que no pueden dar crédito a lo que sucedió.

Fotografía: X/@KarolGWW

Todo iba bien hasta que una fan le da su celular, con el que la cantante comienza a grabarse en modo selfie mientras el carro continúa su marcha muy lentamente. Es así como la fan puede ver como poco a poco su celular se aleja de ella en manos de Karol, quien termina por meter el aparato en la camioneta sin escuchar que sus fans lo reclamaban.

Aunque el clip dura algunos segundos, ha sido compartido miles de veces, acumulando millones de vistas en exTwitter; por su parte, las y los usuarios no han tardado en reaccionar, inundando la publicación con comentarios llenos de humor y sorpresa y es que mientras algunos piensan que ésta es una oportunidad para que la fan conozca a su ídola en persona, algunas otras personas señalan la falta de cuidado de Karol en estos encuentros. Algunos de los comentarios más populares en el video han sido:

Las y los usuarios de exTwitter, en particular, han encontrado el evento sumamente divertido, llenando la plataforma de memes y comentarios jocosos.

Fotografía: X/@KarolGWW

"Al final se lo va a devolver, la va a conocer y le dará entradas a su próximo concierto" (@Adrianjosue95)

"Desde chamaquita rompiendo la ley." (@julibmoya)

"Quien pudiera decir que fue Karol quien le robo el celular" (@ferxkosdp)

Hasta el momento, Karol G no ha comentado públicamente sobre el incidente, pero algunos fans afirman que el video es mentira, pues una persona de su staff parece darle el celular desde dentro de la camiontea, aunque esto no se ha confirmado ni desmentido, por lo que muchas personas están a la espera de su reacción, ya que la artista es conocida por su cercanía y sentido del humor, por lo que se espera que tome el accidente con la misma ligereza y diversión que sus seguidores.

La cantante ha continuado con su gira por distintos países.

Fotografía: X/@KarolGWW

Karol G es nombrada la "Mujer del Año" por Billboard

En medio de este gracioso incidente y de su gira mundial, Karol G recibió un reconocimiento importante, ya que fue nombrada Mujer del Año en la gala Billboard Mujeres Latinas en la Música 2024, un premio que anteriormente fue otorgado a otra estrella colombiana, Shakira. Este reconocimiento destaca el impacto de Karol G en la industria musical a nivel global, así como su compromiso social y empoderamiento de las mujeres a través de su música.

Aunque Karol G no pudo asistir personalmente a la ceremonia debido a su gira, su padre, Guillermo Giraldo, conocido como Papá G, recibió el galardón en su nombre. Durante su discurso, Papá G agradeció a Billboard, a las y los fans y a todos los que han apoyado la carrera de su hija: “estamos muy tristes porque Karol no pudo acompañarnos hoy, ya que está en su gira mundial desde Zúrich”.

Sin embargio, Karol G no dejó pasar este reconocimiento y horas más tarde compartió un video muy emotivo en donde expresa su agradecimiento por nombrarla como la "Mujer del Año": “quiero agradecer a todas las personas que están en casa, que están trabajando todos los días por sus sueños, que no desfallecen. No dejen de creer en ustedes y no solo por buscar una meta, sino por hacerse un mundo más bonito, más grande, más especial”.

Además, recordó los desafíos que ha enfrentado a lo largo de su carrera, incluyendo años de esfuerzo, sacrificios y obstáculos: “todos los años de carrera, de trabajo, de esfuerzo, de obstáculos, de puertas cerradas, de burlas, muchos sacrificios, muchas lágrimas, pero también de mucha felicidad y de muchísima experiencia”.

Estos pequeños eventos son los que humanizan a los artistas y los acercan aún más a su público, recordándonos que, detrás de la figura pública, hay una persona capaz de cometer errores y reírse de ellos.

Fotografía: X/@KarolGWW

Este reconocimiento subraya la importancia de Karol G en el panorama musical actual y su influencia positiva en sus seguidores, especialmente en las mujeres. La cantante ha demostrado que es posible alcanzar el éxito manteniendo una conexión genuina con su público y usando su plataforma para promover mensajes de empoderamiento y resiliencia.