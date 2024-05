Violeta Isfel admite que tiene un lado muy “oscuro” y lo conoció tras golpear a un hombre

Ser transparente es parte de la personalidad de Violeta Isfel, quien recientemente concedió una entrevista en la que habló de su vida e hizo revelaciones de todo tipo. La actriz de “Atrévete a soñar”, en la que trabajó con la cantante y actriz Danna Paola, incluso confesó que tiene un lado muy “oscuro” que conoci?? de la manera más dramática: golpeó a un hombre.

“Mi esposo que está aquí presente te lo puede decir, y él ya lo vio salir una vez. Como en cinco años que llevamos casados, mi hardcore ya salió ”, expuso la empresaria durante la charla que tuvo con el presentador Yordi Rosado, quien describió que cuando esto sucede tiene una descarga de adrenalina.

Leyenda

Violeta Isfel habla de sus “demonios”

Violeta Isfel incluso explicó que “es como un calor muy particular que viene de los pies, pero, además, tiene adrenalina, pero no de la adrenalina que te pone alerta, es una adrenalina que te carga, es como de ‘cinco, cuatro, tres y puff’ porque algo puede pasar”. Por lo mismo, la cantante, de 38 años de edad, expone que es prudente en casos especiales, como en las discusiones, ya que así canaliza lo que le sucede para evitar explotar porque conoce sus “demonios”.

Además de que la actriz ha trabajado el problema en terapia psicológica porque es una parte de ella que no le gusta, también tiene mecanismos y uno de ellos es pedirles a las personas tiempo y espacio. Para ella, es vital que las personas entiendan esto porque, de lo contrario, “o grita o se histeria o dice pendejadas”. La famosa se expresó de esta manera porque ella puede garantizar “yo no estoy ahí, o sea, la parte que soy en esencia, ahí sí sale una fiera que no la puedo controlar y esa parte no me gusta nada (...). Además, esa versión de mí lo disfruta”.

Leyenda

El día que Violeta Isfel golpeó a un hombre

Para que Yordi Rosado dimensionara esta faceta, Violeta Isfel le reveló cómo fue el día que golpeó a un hombre, quien era su vecino en el edificio donde vivía con su hijo, quien en ese momento tenía unos 10 años, actualmente ya tiene 20 años. Esto sucedió después de que se volvió una figura mediática porque ya había hecho el personaje de Antonella, entre 2009 y 2010, que catapultó su carrera.

“El día que tuve miedo, sí le partí la cara a alguien”, expuso la actriz de “Porque el amor manda” adentrarse a esa parte de su pasado. La cantante expuso que era una nueva inquilina en el edificio, donde un vecino puso música fuerte, lo que la enojó porque ya era de noche y necesitaba dormir porque al día siguiente tenía que ir a trabajar. Aunque fue paciente, fue a hablar con su vecino en varias ocasiones, a fin de que le bajara el volumen a la música.

“Me tocó un vecino pedote, el punto es que estaba dormida y a las 3 de la mañana escucho música fuerte (...) Entonces, fui y le toqué (y le dije) ‘oiga, es que está muy fuerte, ¿será que le puedas bajar?’”, al narrar esto, Violeta Isfel subrayó que su vecino le respondió de manera burlesca y grosera porque le dijo “tú crees que a mí me importa, no es mi culpa que tú seas una pinche asalariada que se tiene que levantar a trabajar”.

Al no recibir ni ayuda de los guardias del edificio, la actriz volvió a enfrentar a su vecino, quien la volvió a ofender y le cerró la puerta en la cara. Esto generó que llamara a la Policía, pero, en lo que los agentes llegaban, su vecino puso a manera de burla la canción “Un mundo de caramelo” de “Atrévete a soñar”, así que la famosa no toleró más y regresó a hablar con el vecino, quien la empujó y este fue el detonador para que lo golpeara, dejándole un moretón en el rostro.