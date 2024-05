Danna Paola se defiende y asegura que sacaron de contexto lo de España sólo para tirarle "hate"

Danna Paola ha sido blanco de críticas por sus explosivas declaraciones, como aquella en la que asegura que prefiere a España sobre México. Algo que no fue del agradado de sus fans mexicanos, quienes exigieron cancelar a la cantante y compararon su caso con lo ocurrido con otros artistas como Ángela Aguilar y Tiziano Ferro que perdieron popularidad en el país. Ante esto, la también actriz decidió defenderse asegurando que todo fue sacado de contexto con la intensión de afectarla.

A casi un mes de la entrevista que Danna Paola concedió a la estación de radio FMDOS en Chile -durante la promoción de su nuevo álbum "Childstar"- en la que asegura que prefiere a España sobre México, la estrella de la serie “Élite” rompió el silencio y aseguró que las declaraciones fueron sacadas de contexto con la intención de afectarla. La cantante se dijo orgullosa de su país natal y se dijo despreocupada por los que se pueda decir en su contra.

“No voy a hablar de controversias, la verdad. Yo siempre he llevado mi país adelante, a todos lados, con muchísimo orgullo, si lo quieren sacar de contexto… Siempre hay buenos, malos comentarios y, mira, uno trabajando y siendo feliz. Yo siempre he amado a mi país, que lo quieran sacar de contexto nada más por tirarme hate ya no es mi problema, es problema de los demás (…) Siempre quieren sacar de contexto las cosas y tirar hate porque hay mucho odio en el mundo, yo creo que hay que esparcir más amor y hay que ser un poquito más conscientes de que las redes sociales son muy tóxicas”, dijo en un encuentro con los medios retomado por “De primera mano”.

Además de sus declaraciones sobre España, la intérprete de “Mala Fama” dio de qué hablar por el drástico cambio en su nombre artístico ya que al intentar modificarlo en redes sociales desató una ola de acoso contra otra usuaria en X, antes Twitter, quien recibió amenazas de muerte de fanáticos de la cantante que le exigieron entregar su nombre de usuario.

Aunque la cantante pidió disculpas, algunos internautas han señalado que esta actitud y actos de la cantante estaría afectando su exitosa carrera y muestra de ello la supuesta baja venta de boletos para sus recientes conciertos en Colombia y Ecuador. Danna fue cuestionada al respecto y negó que existiera un problema destacando que está dando a conocer su música en un lugar nuevo fuera de su país natal.

“Ahí vamos, pues es que estoy apenas construyendo, es mi primera vez yendo, ustedes creen que uno va llena arenas así porque sí como aquí en mi país, pues no, uno va construyendo. Las personas que fueron, fue un sueño escuchar a Colombia y Ecuador cantar a todo pulmón, fue algo muy fuerte, las canciones nuevas del disco esas son las cosas más lindas”, dijo.