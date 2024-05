Cazzu habría dado pistas de su quiebre con Nodal con este revelador mensaje, aseguran en redes

El pasado jueves 23 de mayo, Christian Nodal dio a conocer su separación de Cazzu, con quien tuvo una relación de casi dos años. El cantante de regional mexicano, de 25 años de edad, reveló esto mediante un comunicado que publicó en sus historias de Instagram, de modo que su ahora expareja, de 30 años, emitió historias para confirmar el quiebre amoroso, evitando que hubiera aparentes conflictos. Sin embargo, la rapera argentina habría dado pistas de la ruptura días antes mediante un revelador mensaje.

Los fans de la cantante de “Tú y tú” incluso reaccionaron al mensaje que la artista compartió en X, red antes llamada Twitter, el pasado 15 de mayo, es decir, ocho días antes de que el mexicano hiciera oficial la separación. Ya se especulaba que los famosos no estaban juntos porque dejaron de compartir contenido juntos; sus últimas imágenes como pareja las postearon en febrero pasado debido a que asistieron a la Semana de la Moda de París.

Que publicó Cazzu antes de terminar con Nodal

Cazzu habría abierto su corazón en ese tuit porque escribió “lo que me falta de linda me sobra de estúpida”, mensaje que alcanzó el millón de reproducciones. La expareja de Christian Nodal también recibió numerosos comentarios porque sus seguidores la alentaron, indicándole “¡de qué hablas, si estás hermosa! Y de estúpida no tienes un pelo, eres una diosa” y “eres hermosa”.

“Qué vergüenza que no puedo llegar a cumplir tus expectativas, ni palabras para describir tu belleza, te sobra todo, eres perfecta”, le respondió un fan a Cazzu vía Twitter.

Cazzu y Nodal tuvieron un romance de casi dos años. Foto: Instagram Cazzu.

Fans apoyan a Cazzu y tachan a Nodal de “feo”

Hubo quienes cuestionaron a la rapera acerca de quién la estaba “molestando”, pero, sobre todo, el tuit de la artista cobró revuelo luego de que Christian Nodal anunció la separación, ya que las personas le hicieron elogios e incluso le pidieron disculpas. “En nombre de todos los mexicanos que moriríamos y daríamos una extensión del cuerpo por estar contigo como pareja , me disculpo. Qué vergüenza que no puedo llegar a cumplir tus expectativas, ni palabras para describir tu belleza, te sobra todo, eres perfecta”.

Asimismo, Cazzu fue apoyada y aconsejada por sus fans, quienes le pidieron que no le dé oportunidad a los feos. “Ellos (los feos) luego se sienten superiores y guapos, mientras te bajan la autoestima. Cazzu, eres hermosa, no digas esas cosas”, le escribió una fan a la rapera.

Por la separación, algunas personas comentaron que la artista ya necesita sacar nuevas canciones para expresar su sentir, como Belinda hizo este año con “Cactus” para abordar su quiebre con Christian Nodal. La actriz y cantante española demoró el exponer su dolor, lo que le valió críticas, pero sus fans fueron su respaldo, indicando que hizo todo conforme su proceso de sanación.