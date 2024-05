¿Cometió los mismos errores? Nodal recordó su pasado con Belinda a días de terminar con Cazzu

Christian Nodal volvió a ser el centro de la conversación, pues se confirmó que su relación con la cantante argentina Cazzu llegó a su fin. Recientemente, el cantante de regional mexicano dio una entrevista en la que recordó su tumultuoso pasado con Belinda, una relación que dejó cicatrices muy profundas, ahora muchos de sus fans sostienen que podría haber cometido los mismos errores que en el pasado.

Nodal sorprendió al público al hablar abiertamente sobre su relación con Belinda en el programa "Aquí y ahora". Su noviazgo no solo fue público, sino también muy polémico. La relación, que terminó hace dos años, incluyó tatuajes en su honor y un compromiso que terminó de manera abrupta, dejando a ambos envueltos en controversias, escándalos y canciones con supuestas indirectas entre ambos.

Fue una breve historia de amor. Foto: AP.

Te pude interesar:

Nodal y Cazzu se separan: así fue la bonita, pero fugaz historia de amor

Cazzu y Nodal terminan: la foto con la que la "nena trampa" habría confirmado el truene

¿Por qué terminaron Nodal y Belinda?

En la entrevista, el intérprete de "De los besos que te di" reveló que la relación con Belinda le dejó muchas lecciones. Sin entrar en detalles, mencionó que hubo aspectos de la relación que le causaron mucho daño, pero que a su vez le permitieron aprender valiosas lecciones sobre qué no repetir en el futuro. “Todo pasa por algo en la vida, yo entendí muchas cosas que quiero que nunca se repitan, ¿me entiendes? Ya entendí qué (cosas) nunca más volver a hacer", dijo Nodal.

Su relación con Belinda fue muy hablada. Foto: @Nodal / Instagram.

Aunque Nodal evitó profundizar en los detalles de su relación con Belinda, sí dejó claro que ha aprendido de los errores cometidos y que no desea que se repitan en sus futuras relaciones. "Que no repitan cosas, cuestiones, errores, lo que sea. No volverlos a repetir jamás en la vida", afirmó el cantante, mostrando una actitud reflexiva y madura ante las adversidades del pasado.

Ahora, hay mucho misterio sobre el quiebre con Cazzu. "Ha llegado el momento de compartir que Julieta y yo tomamos caminos separados. Nuestro amor y respeto mutuos permanecen fuertes, especialmente en nuestro papel como padres de nuestra maravillosa hija, Inti", es todo lo que se dijo por medio de redes sociales.

Sus fans están sorprendidos. Foto: @Cazzu/ Instagram.

¿Quién es la nueva novia de Nodal?

La situación actual entre Nodal y Cazzu es tensa. No se les había visto juntos en las redes sociales desde hace varias semanas y este distanciamiento ha despertado rumores sobre si ambos tienen nuevas parejas, aunque esto no se ha confirmado, pero tampoco desmentido. Los fans han mostrado una mezcla de sorpresa y preocupación. Y es que la pareja había sido muy pública y demostrativa de su amor en redes sociales, pero se desconocen las razones verdaderas de que terminaran.