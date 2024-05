Sylvia Pasquel revela el motivo por el que Michelle Salas aún no desea convertirse en madre

Aunque han pasado algunos meses de que Michelle Salas celebró su boda con el empresario Danilo Díaz Granados con una lujosa ceremonia en en la Toscana, la modelo ya enfrenta rumores de que podría estar esperando su primer bebé. Ante esto su madre, Stephanie Salas, y su abuela, Sylvia Pasquel, se han encargado de desmentirlo y esta vez fue la segunda de ellas quien decidió revelar el motivo por el que su nieta aún no desea convertirse en madre.

Sylvia Pasquel revela por qué Michelle Salas aún no desea ser madre

En un encuentro con los medios en su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, Sylvia Pasquel fue cuestionada sobre los rumores que apuntan a un embarazo de Michelle Salas a unos meses de haber llegado al altar. La actriz resaltó su estilo de vida y proyectos profesionales como unos de los principales motivos, ya que tanto la modelo como su pareja están enfocados en su trabajo.

Sigue leyendo:

Paloma Cuevas derrocha amor por Luis Miguel al acompañarlo en su concierto en Canadá

Con este tierno gesto, Michelle Salas le rinde tributo a Silvia Pinal desde Cannes

Sylvia Pasquel revela el motivo por el que Michelle Salas aún no se convertirá en madre. Foto: IG @sylviapasqueloficial

“Todavía no. No, no creo que sea rápido, la verdad mi tiene tiene muchos compromisos, viaja mucho; se está cambiando de casa, y pues realmente tiene muchas ocupaciones. Ahorita no está para tener un bebécito”, dijo Pasquel quien negó que la boda ocurriera por un embarazo y aseguró que simplemente era el paso que la pareja deseaba dar en su relación.

Sobre la fotografía compartida por Michelle Salas en redes sociales en la que aparece como nunca antes junto a su padre, Luis Miguel, -con quien se mantuvo distanciada durante varios años-, Sylvia Pasquel celebró la buena relación que tiene la familia ahora: “Sí, están guapos, están bien vestidos, están elegantes, elegancia la de Francia. Su copita de vino, en avión privado, a todo dar”.

Michelle Salas y su esposo, Danilo Díaz, podrían esperar más tiempo para convertirse en padres. Foto: IG @michellesalasb

Stephanie Salas responde a supuesto embarazo de Michelle Salas

Stephanie Salas tampoco evitó los cuestionamientos sobre el supuesto embarazo de Michelle Salas y, aunque negó que su hija estuviera esperando su primer bebé, admitió que más adelante que gustaría convertirse en abuela. Sin embargo, dejó ver que esto es algo que aún no están en los planes de la pareja.

“Me encantaría ese momento, pero también hay veces que digo: ‘Ay, no sé si estoy preparada’, pero así es la vida, no tienes que estar preparado, te sorprende y ya. Tienes que tomar al toro por los cuernos”, dijo en un encuentro con los medios retomado por la periodista Berenice Ortiz para su canal de YouTube, y añadió: “Claro (le gustaría ser abuela), pero no sé ahorita la verdad. En unos dos añitos o tres”.