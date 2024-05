Mariana Echeverría revela que por un conflicto con Raúl Magaña la corrieron de “Se Vale”

Uno de los programas más famosos de la década de los 2000 sin duda alguna fue "Se Vale". La popular emisión de entretenimiento y variedades es recordado no solo por sus conductores y dinámicas, sino también por los graves accidentes que se vivieron a lo largo de su transmisión a través de la señal de Televisa.

Dicho programa vio la luz en el año 2007 en el entonces canal 4 de Televisa, se convirtió rápidamente en uno de los favoritos de la televisión mexicana. Conducido por figuras destacadas como Tony Balardi, Cecilia Galiano, Tania Riquenes, Raúl Magaña y Mariana Echeverría, esta última se convirtió en una de las conductoras favoritas de la emisión, sin embargo, de un momento a otro la sacaron luego de haber tenido un conflicto con su compañero.

Mariana salió de "Se vale" de manera intempestiva.

¿Por qué Mariana Echeverría salió de "Se vale”?

En medio del éxito del programa, la abrupta desaparición de Mariana Echeverría dejó a muchos sorprendidos, por lo que se especularon muchas cosas respecto a esto, sin embargo, recientemente, en una entrevista con Yordi Rosado, la famosa compartió la verdadera razón detrás de su partida, ahí confesó que su salida se debió luego que tuvo un conflicto con Raúl Magaña.

Mariana Echeverría, quien se unió a "Se Vale" con su energía y propuestas frescas, reveló que su salida fue una decisión de la producción, sin embargo, cree que se trató debido a un conflicto con Raúl Magaña. Según la también comediante, sus ideas innovadoras y su conexión con el público comenzaron a molestar al elenco, en especial a Magaña, quien ya llevaba muchos años en la emisión.

“Me sacan de ‘Se Vale’, tuve un conflicto con Raúl Magaña, la verdad es que nunca supe por qué me sacaron del programa. Hubo una parte en que no sé si sea cierto o no, pero siento que empezaba a robar un poquito el show y el público. Él (Raúl Magaña) ya llevaba muchos años y llegué yo con otra vibra diferente, otro sector, gente diferente. Siento que hubo un poquito de ‘chin, cómo está chavita’ y entonces poco a poco me fueron sacando y un día me dijeron: ‘ya es tu último programa, no está funcionando’, mientras que funcionaba muy bien y me sacaron”, confesó Mariana.

Mariana Echeverría recuerda que lloró al ser despedida de “Se vale”

Mariana Echeverría compartió con Yordi Rosado lo doloroso que fue recibir la noticia de su salida, y es que "Se Vale" no solo representaba su primer trabajo en televisión, sino que también era un espacio que le brindaba mucha alegría y satisfacción, pues por primera vez se enfrentaba al reconocimiento público, pues, ya la reconocían en las calles, lo que le daba mucha felicidad.

Era una de las conductoras favoritas de "Se vale".

“Lloré muchísimo, estaba bien contenta en un programa que yo amaba, que adoraba. Desvelada, pero iba contenta y yo lo veía en el público y la gente. Era mi primer programa y era la primera reacción del público. Los veía afuera del camerino o de Televisa Santa Fe pidiendo autógrafos. Yo estaba soñada, soñada”, expresó con emoción.

Pese a su salida de esta emisión, Mariana reveló que su estancia en el programa le trajo grandes beneficios, entre ellos conocer a “El Borrego” Nava y Casasola, quienes la invitaron a unirse a show de “Guerra de Chistes”, por lo que Echeverría al quedarse sin trabajo acepto ser parte de este proyecto en el que vivió cosas muy impactantes.