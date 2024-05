Britney Spears denuncia el robo de sus costosas joyas en su hogar, policía niega que exista un reporte

Britney Spears generó gran preocupación entre sus fans tras competir un video en su cuenta de Instagram donde denuncia que fue víctima de un robo en su hogar, pues desaparecieron gran parte de sus costosas joyas entre las que estaban aquellas que fueron elaboradas especialmente para ella. Aunque la cantante se dijo preocupada, la policía indicó que no existe ningún reporte de hurto ocurrido en la residencia de la también actriz.

Britney Spears denuncia el robo de sus joyas

“Para que vean de verdad que todas mis joyas fueron robadas. Es difícil comprar nuevas ahora porque tengo miedo de que desaparezcan. Así que lo compro barato y falso, pero es difícil porque algunas de mis piezas fueron hechas originalmente para mí. Mi cruz de bebé que llevaba puesto desde que tenía 4 años se ha ido... es tan delgado”, es el mensaje compartido por Spears junto a un video donde abre cada uno de los cajones de su joyero como prueba del robo.

Britney Spears denuncia el robo de sus costosas joyas en su hogar. Foto: Captura de pantalla IG @britneyspears

“¿Ven? No hay nada. Bueno, hay una Madre María. Tengo miedo, todo se ha ido, todas mis joyas se han ido”, se escucha a la cantante decir mientras muestra su joyero como prueba de que sus pertenencias desaparecieron. Sin embargo, esto generó dudas entre sus fanáticos ya que recientemente una persona cercana reveló que Spears estaría atravesando por una fuerte crisis y estaría “inestable”.

Tras la denuncia de la intérprete de “Toxic” en redes sociales, un portavoz de la Oficina del sheriff del condado de Ventura, en California, dijo al medio Page Six que no existe ningún reporte de hurto ocurrido en la casa de la cantante: "No hemos recibido ninguna llamada de servicio relacionada con ningún informe de robo en la residencia de Spears".

Policía niega que exista un reporte de robo en la casa de Britney Spears. Foto: Captura de pantalla IG @britneyspears

¿Britney Spears atraviesa una crisis?

En abril pasado una persona cercana a la “Princesa del pop” se dijo preocupada por la salud metal de la cantante, quien estaría en “grave peligro” debido a un fuerte deterioro en el que ha desarrollado cambios de humor “radicales e impactantes” por los que se ha aislado por completo. Una situación que empeoró por su divorcio con el modelo Sam Asghari, con quien se casó en junio de 2022.

Esto se suma a los problemas financieros que estaría enfrentando la voz de “Gimme More”, pues habría gastado millonarias sumas durante sus vacaciones en México: “Ella no puede permitirse esto. Tenía 60 millones cuando la tutela terminó, y ahora está en peligro de ir a la quiebra”.