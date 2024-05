“No me agredas por irle al Cruz Azul”, Eugenio Derbez lanza mensaje de unión y paz durante la Gran Final entre América y La Máquina | VIDEO

El partido de vuelta entre Cruz Azul y las Águilas del América por la final del Torneo Clausura 2024 ha generado gran expectativa entre los aficionados, entre los que se encuentra algunas celebridades que ya han dado de qué hablar por sus reacciones. Tal y como ocurrió con Eugenio Derbez, quien tras compartir un video apoyando a “La Máquina” en el partido de ida recibió ataques a los que respondió con un contundente mensaje en el que exige respeto entre las porras.

Eugenio Derbez lanza mensaje de unión en la final de la Liga MX

El comediante y productor mexicano compartió un mensaje en redes sociales con el que hizo un llamado a los aficionados a respetar el resultado de la Gran Final de la Liga MX, sin importar si se trata de Cruz Azul o el América el que se lleve el que alce el título este domingo 26 de mayo. El video compartido en redes sociales preocupó a fanáticos de Derbez, quien se mostraba preocupado al inicio y pronto cambió su actitud por otra llena de euforia al expresar su apoyo.

Eugenio Derbez lanza mensaje de unión y paz durante la Gran Final de la Liga MX. Foto: X @EugenioDerbez

“No faltaron quienes me atacaron, insultaron, agredieron y amenazaron, y todo por pensar diferente. Señores, señoras, despierten, los mexicanos no somos así, los mexicanos nos queremos, nos queremos porque somos hermanos, somos paisanos, compatriotas, más allá de cualquier diferencia los mexicanos somos unidos (…) El Cruz Azul va a ser campeón, ¡venga! ‘La máquina’ nos va regalar otra copa, por favor, muchachos de ‘La Máquina’ no la vayan a cruzazulear, por favor, la afición no puede aguantar llegar a otra final y no ganar”, dijo.

Finalmente, envió un mensaje de unión y paz para evitar conflictos entre aficionados: “Quiero decirles, si eres americanista, chingón, no pasa nada, no nos odies a los del Cruz Azul, no me agredas, échale porras al América y simplemente que gane el mejor y si eres del Cruz Azul, lo mismo, no tenemos porqué agredir a un americanista. Los mexicanos somos famosos porque nos reímos de todo, si hoy pierde tu equipo ríete no pasa nada, si gana tu equipo celebra, pero sin agredir. Vamos a pasarnos hoy una noche fregona y muy divertida viendo un buen partido de futbol en donde gane quien gane, el que gane sea México”.

Eugenio Derbez es uno de los grandes seguidores del Cruz Azul. Foto: X @EugenioDerbez

¿Por qué fue atacado Eugenio Derbez?

Previo al partido de ida entre el Cruz Azul y el América, Eugenio Derbez compartió un video en redes sociales donde, al borde del llanto, le suplica a los celestes no perder un torneo más ya que es conocido entre los aficionados que el equipo ha dejado ir el triunfo durante varios años.

“Este mensaje es para mis adorados y queridos jugadores de ‘La Máquina’, del Cruz Azul. Primero que nada quiero decirles gracias, gracias por haber llegado a la final, gracias por una temporada tan hermosa, de verdad gracias de todo corazón. Los quiero, los adoro, gracias. Ahora, no la vayan a cag**, por favor, poooor favor, no la vayan a cruzazulear”, dijo el comediante.

“Te amo, Derbez, pero viva el América”, “Ludovico se muere el domingo”, “El domingo vuela el ave con el máximo respeto que se merece”, “No soy del Cruz Azul, pero quiero que sean campeones”, “El término cruzazulear está en el pasado, hoy se gana”, “Van a jugar como nunca, pero van a perder como siempre”, “El América nació para ser campeón, ódiame más”, “Nunca se abandona al equipo” y “Descanse en paz Ludovico peluche”, fueron algunos de los comentarios que recibió el productor.