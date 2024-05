¿Es la nueva novia de Christian Nodal? Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan, publica "indirectas" y fans aseguran nuevo romance

Christian Nodal no ha dejado de ser noticia desde el pasado jueves, cuando por medio de una historia de Instagram dio a conocer que rompió con su novia Cazzu, con quien tiene una pequeña bebé de menos de un año, pues además de revivirse su pasado amoroso y supuestas tácticas para separarse de sus parejas, como lo que ocurrió en su momento con Belinda. Sin embargo, los señalamientos contra el intérprete no acaban con lo anterior, ya que incluso se dice que tiene un nuevo amor.

¿Quién es la nueva novia de Christian Nodal?

Hasta el momento no se ha confirmado que Christian Nodal esté saliendo con alguien más, pero tras su ruptura con Cazzu, se han desatado distintos rumores de que ya tendría un nuevo amor. Si bien la favorita de los fans es Ángela Aguilar, ya que se les vio juntos en un hotel e incluso fue la invitada especial a uno de los conciertos del intérprete de "Te Fallé", lo cierto es que no es la única. En redes sociales ha crecido el rumor que la nueva conquista del famoso sería Maya Nazor, ex de Santa Fe Klan.

¿Nodal y Maya Nazor son novios?

El rumor del supuesto romance entre Nodal y Maya Nazor inició por unos videos de TikTok en los que la influecer hace "mención" al cantante de regional mexicano de forma indirecta, pues usa sus canciones para grabar contenido. Aunque ninguno de los dos ha confirmado o descartado los señalamientos de los fans, éstos mismos aseguran que los rumores tendrían sentido por las "indirectas" que estaría mandando la ex de Santa Fe Klan.

Además, se recordó la predicción de Mhoni Videte para El Heraldo de México de hace ya varias semanas en la que confirmó que el famoso terminaría con la trapera argentina para presuntamente buscarse un nuevo amor que se parezca a Belinda, con quien estuvo comprometido. Ahora, los seguidores de las celebridades aseguran que Nazor y la ojiverde se parecen muchísimo.

"Nodal es de las personas que se vuelven a equivocar, él se va a venir divorciando o separando de Cazzu, porque se va a buscar una mujer que sea igual que Belinda", dijo Mhoni Vidente.

Con lo anterior, muchos fans tienen más "pruebas" que confirmarían que el mexicano se estaría dando una oportunidad con la influencer rubia y todo por algunos videos que la también mamá del primogénito de Santa Fe Klan compartió en TikTok y que estarían claramente dirigidos al intérprete de regional mexicano.

En el primer clip se ve a Maya Nazor en uno de los conciertos del cantante y cantar en vivo "No te contaron mal"; en dicha toma se ve a la joven desde la primera fila y muy cerca del escenario. En lo que respecta a la segunda grabación, se ve a la joven con un minivestido y un sombrero vaquero mientras canta y baila "La intención", es decir, la colaboración entre el ex de Belinda con Peso Pluma.

Fan reaccionan a supuesto romance entre Nodal y Maya Nazor

Aunque las imágenes ya llevaban algunos días en TikTok, fue hasta que se confirmó la ruptura entre Cazzu y Nodal cuando se volvieron virales y llamaron ala atención de los fans, quienes no dudaron en asegurar que estos videos de la influencer serían una indirecta al cantante, mientras que otros más recordaron la predicción de Mhoni Vidente y además señalan que la ex de Santa Fe Klan se parece mucho a Belinda, quien se iba a casar con el cantante.

"Todo coincide, hasta la canción", "harían bonita pareja", "me acordé de lo que dijo Mhoni Vidente", "Mhoni dijo que Nodal se iba a dejar de Cazzu y que iba a andar con una rubia, incluso dijo que ya se le estaba metiendo por los ojos", "a poco no puede ir al concierto porque ya los andan relacionando?", "a ver si no le echa el ojo porque se parece a Belinda", "ya no se puede ir a un concierto de un artista porque quiere con él o qué?" y "ya no sé si es con Ángela (Aguilar) o con Nazor", son algunos de los comentarios en redes sociales.