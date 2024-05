Entre lágrimas, querida conductora de "¡Cuéntamelo, ya!" anuncia su salida del programa | VIDEO

La tarde del jueves 23 de mayo los seguidores del programa de espectáculos "¡Cuéntamelo, ya!" fueron testigos de un triste momento después de que una de las conductoras más queridas de la transmisión confirmara, entre lágrimas, su salida del elenco.

En plena transmisión en vivo el elenco del programa de Las Estrellas anunciaron que su elenco sufriría un importante cambio a partir de este viernes, pues una de sus compañeras ya no continuaría formando parte del equipo de conductoras. La noticia dejó en completo shock a los televidentes.

En la reciente transmisión de "¡Cuéntamelo, ya!", uno de los programas más vistos en Televisa, la conductora de televisión Maki Moguilevsky confirmó que no continuará en el equipo de conductoras de transmisión. Sus compañeras le dedicaron unas emotivas palabras.

Después de presentar un video con sus mejores momentos en el programa, Odalys Ramírez, Roxana Castellanos y Vielka Valenzuela le agradecieron por su profesionalismo a lo largo de estos años. Maki se integró a la familia de "¡Cuéntamelo, ya!" en 2021.

Entre lágrimas y frente a las cámaras de televisión, Maki agradeció la oportunidad de formar parte de la familia de "¡Cuéntamelo, ya!" Explicó que el motivo de su decisión es para pasar más tiempo con sus hijas y se irá a vivir a la ciudad de Miami en Estados Unidos.

"Estoy muy agradecida con todos ustedes, vivimos muchas cosas, gracias al público. Me voy, mis hijas me necesitan, me voy a Miami", contó.