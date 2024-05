¡Cuéntamelo, ya!: sale a la luz el verdadero motivo de la salida de Maki del elenco de conductoras

Hace unos días te informamos que el elenco del programa de espectáculos "¡Cuéntamelo, ya!" sufrió una sensible baja después de que la conductora, Maki Moguilevsky anunciara su repentina salida del equipo que encabezan figuras como Odalys Ramírez, Vielka Valenzuela y Roxana Castellanos.

En la transmisión del pasado 23 de mayo, en los minutos finales del programa, las conductoras despidieron de manera muy emotiva a Maki, quien se conmovió hasta las lágrimas. Sus ahora excompañeras le agradecieron su profesionalismo durante el tiempo que colaboró en "¡Cuéntamelo, ya!"

Al tomar la palabra para confirmar su salida, Maki Moguilevsky aseguró que el motivo de su decisión era un tema personal pues quería pasar más tiempo con sus hijas. Al parecer la también actriz se irá a Estados Unidos para estar más cerca de sus hijas. Ante sus declaraciones sus compañeras le reconocieron su trayectoria.

"Me voy, mis hijas me necesitan, me voy a Miami", contó.