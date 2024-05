Mía Rubín habla de Sofía Rivera Torres tras burlas a su "comadre", Lucerito: “todas las acciones tienen consecuencias”

La joven cantante Mía Rubín, hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín, se pronunció recientemente sobre las controversiales burlas que recibió su amiga Lucerito Mijares, a quien de cariño llama “comadre”, en el programa "Qué Importa". Durante un evento, varios reporteros interceptaron a la intérprete de “La Barca” y la cuestionaron sobre el asunto, buscando su opinión sobre los comentarios negativos dirigidos hacia su amiga y la reacción de Sofía Rivera Torres, quien ahora está siendo criticada en redes sociales por su actitud y comentarios.

Debido a lo anterior es que la actual participante del reality show “Juego de voces”, destacó la importancia de ser conscientes del impacto que tienen las palabras, especialmente cuando se trata de comentarios públicos, pues incluso Mía pidió que sin importar sean figura públicas o no, se guarden ese tipo de comentarios porque no sabemos el impacto que puedan causar en las personas.

Mía salió en defensa de su "comadre".

Foto: IG @miarubinlega

¿Qué piensa de Sofía Rivera Torres?

Pese a que la situación ya tiene varias semanas, los comentarios emitidos por los conductores de "Qué Importa", Eduardo Videgaray, Sofía Rivera Torres y 'El Estaca', siguen generando una ola de críticas y controversia en las redes sociales. En particular, las disculpas de la también actriz, las cuales no fueron bien recibidas por muchos usuarios, por lo que ahora, junto con las declaraciones que hizo en su momento respecto a la recién fallecida Verónica Toussaint, le han traído mucho “hate” en redes sociales.

Ante esta situación, los reporteros cuestionaron a Mía Rubín sobre las críticas que ahora recibe Rivera Torres, debido a esto la hija de Andrea Legarreta mantuvo una postura firme, pero cautelosa, y antes de despedirse de la prensa, la joven cantante dejó claro que toda acción tiene una consecuencia.

"Yo no tengo nada que comentar de Sofía, tampoco quiero ser también un frente para que le tiren hate, pero sin duda creo que las acciones tienen consecuencias", afirmó.

Asimismo, Mía compartió el dolor que sintió al enterarse de lo que los presentadores de “Qué importa”, dijeron sobre su “comadre” Lucerito Mijares, sin embargo, elogió la fortaleza emocional de Lucerito, destacando su capacidad para manejar la situación con madurez y resiliencia. "Ella tiene una inteligencia emocional que envidio. Es grande", expresó con admiración.

Mía Rubín pide no hacer comentarios hirientes

La joven artista también reflexionó sobre la exposición pública y el uso de redes sociales. Subrayó que, aunque la exposición es una parte inherente de ser artista, esto no justifica las agresiones. "Es parte de ser artista, es parte de estar expuesto en las redes sociales, aunque no seas famoso, pues, estás exponiendo tu imagen y también te estás exponiendo a críticas tanto positivas como negativas", comentó Mía. Sin embargo, enfatizó que esto no debería ser una excusa para que las personas ataquen a otros de manera tan hiriente.

La cantante pide no hacer comentarios hirientes.

Foto: IG @miarubinlega

Mía Rubín también aprovechó la ocasión para enviar un mensaje a todos aquellos que emiten opiniones dolorosas y críticas destructivas. "Yo creo que también es un mensaje para todas las personas, no hagan eso. En verdad, si tienen opiniones así de dolorosas, que se las guarden. No tienen derecho a estar diciendo este tipo de cosas", subrayó con firmeza.