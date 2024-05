Tarik Othon, novio de Mía Rubín, le regala un caballo a la cantante por su primer aniversario: "viene a alegrar mi vida"

Una de las relaciones que más ha dado de qué hablar es la de Mía Rubín y Tarik Othon, pues aunque se han dejado ver de lo más enamorados y con momentos de lo más tiernos, su relación se ha visto manchada por las pasiones del joven, quien apoyo la tauromaquia y él mismo es torero. Pese a las críticas, la feliz pareja ha demostrado que las críticas se les resbalan y hace unas horas volvieron a presumir su amor en redes sociales, esta vez con motivo de su primer aniversario.

Mía Rubín y Tarik Othon cumplen un año de novios, el torero la sorprendió con un caballo como regalo

Hace unas horas por medio de sus cuentas oficiales de Instagram, los jóvenes compartieron algunas fotos y videos de cómo festejaron su primer aniversario como novios y las imágenes causaron revuelo en redes sociales. Pues mientras los fans celebraron que viven su amor como si de una película se tratara, otros criticaron el extravagante regalo que Tarik Othon tuvo para con la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín.

En un mensaje compartido por la participante de "Juego de Voces", le reiteró el sincero amor que le tiene a su novio torero con un emotivo mensaje en que también agradeció el detalle de recibir un majestuoso animal como presente de aniversario. Asimismo agregó algunas fotos y videos de cómo se vivió el momento y de ella montando a caballo, aunque también se reveló que el gran festejo incluyó mariachis en vivo y una cena romántica.

"UN AÑO DE NOSOTROS. Hace un año comenzamos formalmente nuestra aventura…y ha sido uno de los años más felices de mi vida…por una eternidad juntos chiquito, te amo!!! Hoy me diste uno de los regalos más bonitos que me han dado, Aquiles viene a alegrar mi vida…y yo le daré todo el amor y cariño del mundo. @tarik_othon_oficial 19/05/2024", fueron las palabras que escogió Mía Rubín.

El momento dividió opiniones en redes sociales por el extravagante festejo y en la sección de comentarios de este post en Instagram se lee: "todas las mamás queremos un amor así de bonito para su hija", "tu novio es rico", "merecen el amor más bonito del mundo", "Si a mi me regalaran un caballo no tendría cómo mantenerlo", "yo juntando para una caja de Ferrero", "la pena es a lo que se dedica él La Tortura no es Cultura ni arte mejor les echamos los leones a los cristianos no?" y "por qué no te regaló un toro? Ah no, esos los mata por diversión".

Luego de que Mía Rubín le dedicó las palabras más tiernas de amor a su novio, compartió con sus fans algunas imágenes del momento en el que también estuvo presente su familia. La primera imagen compartida dejó ver a la cantante montando al animal, mientras le da un romántico beso a su novio, quien la espera de pie.

Otra de las imágenes muestra al increíble caballo con un enorme moño rojo de regalo en el cuello, mientras que la pareja se muestra de lo más sonriente y posando para las fotos. Más de cerca, Mía Rubín dejó ver que Tarik Oton la llevó hasta un espacio abierto con los ojos vendados para hacer más icónica la sorpresa; después de esto hay algunas tomas de ella montando y compartiendo el momento con su hermana Nina, así como sus papás, Andrea Legarreta y Erik Rubín.

En su publicación, Mía Rubín y Tarik Oton hicieron un recuento de un año de relación, incluyendo el gran momento en el que el joven torero le pidió ser su novia con enormes letras, mariachi en vivo y fuegos artificiales. Otras de las postales recuerdan sus looks de gala en lo que parece ser una cena romántica.