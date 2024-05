Marcela Basteri habría llamado desde un convento en Italia, revela Mariana Ochoa

Mariana Ochoa reveló que Marcela Basteri, la mamá de Luis Miguel, habría llamado desde un convento en Italia pocos meses después de su desaparición, la cantante relató que fue vivió de cerca ese momento ya que mantenía una relación sentimental con Alejandro Basteri.

La exintegrante del grupo OV7, dijo que en la época en la que Alejandro Basteri y ella mantuvieron un noviazgo, Luis Miguel y su hermano se encontraban peleados y añadió "me tocó que Alejandro un día recibiera una llamada diciéndole que su mamá estaba en un convento en Italia".

"Parece que su mamá había llamado a la casa del amigo con el que vivía en ese momento sin embargo nunca mas volvieron a tener contacto", detalló Mariana Ochoa.

"Es una pena por ellos, no solo por Alejandro sino por el mismo Luis Miguel... ese hueco de no saber que pasó con ella debe ser horrible", lamentó Mariana Ochoa Foto: Instagram soymarianaochoa

En entrevista con Gustavo Adolfo Infante para el programa "El minuto que cambio mi destino: Sin Censura", narró que Alejandro inmediatamente se fue a su casa intentó recolectar datos, pero que lamentablemente "nunca mas volvieron a tener contacto" ni comunicación con su madre.

Mariana Ochoa recordó que Alejandro Basteri y Luis Miguel estaban distanciados en esa época Foto: Instagram luismiguel

Añadió que después de esa llamada no lograron saber si fue verdad o mentira lo de la llamada, "se quedó en una incógnita esa historia de su mamá y es una pena por ellos, no solo por Alejandro sino por el mismo Luis Miguel... ese hueco de no saber que pasó con ella debe ser horrible", lamentó la también conductora. La grabación fue compartida por la cuenta de TikTok elsol_demexico.