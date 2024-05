Martha Higareda revela detalles sobre su boda con Lewis Howes, ya busca convertirse en madre

En septiembre de 2023 Lewis Howes sorprendió a Martha Higareda al proponerle matrimonio sobre el escenario durante un evento público, a unos meses de la romántica propuesta la actriz reveló detalles sobre la ceremonia que será en México. Además, externó su deseo de convertirse en madre pronto por lo que ya ha hablado del tema con su pareja.

Martha Higareda revela detalles de su boda

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Ernesto Buitrón para su canal de YouTube, la protagonista de “No manches Frida” reveló que su boda se realizará en México y se tratará de una ceremonia íntima en la que estarán acompañados de algunos familiares y amigos. En redes sociales han surgido los rumore de que la unión podría realizarse en San Miguel de Allende, Guanajuato.

“Muy bien, muy contenta. Todas las cosas las estamos decidiendo juntos y va a ser algo más íntimo entre nosotros, no estamos hacer una boda de princesa, algo muy chiquito”, dijo la actriz, de 40 años, sobre su boda con el empresario deportista que también se ha involucrado en los detalles de la planeación.

Higareda reveló que desea convertirse en madre pronto, por lo que ya es un tema recurrente con su pareja. “Ya andamos en eso”, añadió la actriz al indicar que desea dos o tres hijos junto a Howes.

Historia de amor de Martha Higareda y Lewis Howes

La pareja hizo público su romance en 2022 luego de que se revelaran en redes sociales fotografías en las que aparecen juntos en una fiesta. Aunque la noticia estuvo rodeada de polémica, pues la conductora Yaneth García, conocida como “La Chica del Clima”, señaló a Howes de serle infiel con Martha Higareda.

Martha Higareda y Lewis Howes se comprometieron en septiembre de 2023. Foto: IG @marthahigareda

Te entiendo perfectamente. Me pasó igual, terminé con mi ex y a las dos semanas ya estaba en Tulum con Martha. Te recomiendo que te enfoque en ti y que no salgas con alguien solo para llenar el vacío. Es super importante sanar antes de empezar una relación (…) yo me mudé a Nueva York, un sueño que tenía desde pequeña”, dijo la conductora una seguidora durante una dinámica de preguntas y respuestas.

La actriz no dudó en desmentir los señalamientos de García: “Es muy triste que lo plantee así porque obviamente eso no es verdad. Lewis es una persona muy íntegra y cada vez que él tiene una relación, él se mantiene con esa persona y con esa relación. Se me hace muy raro que ella cuente esa historia porque, pues así yo lo puedo decir con todas sus letras: Es mentira”.

Tras la controversia por las declaraciones de la conductora y de comprometerse, Martha Higareda compartió un tierno mensaje en redes sociales: “Amar a alguien de verdad es completamente aceptar quiénes son y dónde están. No jalarlos, cargarlos, empujarlos. Nos quererlos cambiar sino acompañarlos en su proceso. Tampoco es aguantar. Es que cada individuo viva su experiencia humana y compartirla juntos”.