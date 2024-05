Esta es la razón por la cual se peleó Facundo con Lorena Herrera hace más de dos décadas

Uno de los enfrentamientos mediáticos más recordados por los televidentes mexicanos es el que ocurrió entre Facundo y Lorena Herra, cuya identidad sexual se puso en duda por parte del conductor. Pero, ¿cómo se originó este pleito? Hace tres años, en una entrevista con Jordi Rosado, Facundo compartió sobre este escándalo, el cual fue planeado para aumentar las audiencias a través de controversias y escándalos. Todo esto ocurrió en el año 2000.

“Verdaderamente creías que Lorena era hombre o sólo era desmadre?”, le preguntó Jordi a Facundo, a lo cual él respondió: “Teníamos un programa y nos pedían un promedio de 6 puntos de rating, en ese entonces no era nada, entrevistamos a Monsiváis y teníamos dos puntos de rating….”, comenzó. Luego explicó que le dieron un ultimátum, si no subía la audiencia, todo sería cancelado.

En realidad se llevan muy bien. Foto: Facebook.

Te puede interesar:

El día que Luz María Zetina fue abucheada después de ganar Nuestra Belleza México 1994, Raúl Velasco la defendió

Pedro Sola deja de seguir en Instagram a Tania Rincón y el chef Mariano por su llegada a "Hoy"

¿Por qué se peleó Facundo con Lorena Herrera?

“Hicimos un programa nudista… Invitamos a Lorena Herrera y ella nos dijo: ‘por qué no hacemos como que ustedes se quitan la ropa y me quieren quitar la ropa a mí y yo me ofendo y me salgo enojada del foro y hacemos un escándalo..”, detalló. Y fue así que comenzó el “pleito” entre ambos. Esa emisión del programa fue de los más vistos y Facundo se dio cuenta que llamaría la atención si hubiera polémica.

Ella fue la mente detrás del escándalo. Foto: Facebook.

“Empezamos con el juego”, dijo Facundo, quien precisó que Lorena nunca estuvo enojada. “Un día nos encontramos y nos vimos en una escalera y comentamos que nos fue bien y vio una cámara y cuando la ve, qué inteligente es, me comienza a agredir e insultar y me suelta una cachetada y se va… Yo entendí el punto”, contó.

Facundo alimentó la polémica para llamar la atención

“Yo me dejé ir y dije ‘es hombre’, eso no le gustó porque todos sus novios me querían golpear porque yo había dicho que su novia era hombre, pero pensé que era un buen insulto, me parecía que traería rating… Antes de que ella entrará a Big Brother ella me llamó y me dijo ‘síguele’”, narró.

Al final Facundo aseguró que todo fue con el consentimiento y planeación de Lorena Herrera, para estar en boca de todos, “la llegué a querer, quiero agradecerle… Pero sí me llevó a un buen de lugares y al programa le fue muy bien después de decir esas estupideces”.