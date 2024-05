Billie Eilish anuncia su gira mundial "Hit me Hard and Soft", ¿Vendrá a México?

Billie Eilish no deja de sorprender al mundo, con tan solo 22 años de edad sigue demostrando que su carrera no tiene un tope, pues luego de ganar 2 Oscar y diversos Grammy, la intérprete de “Happier than Ever” ha anunciado su nuevo álbum, habló sobre sus verdaderos gustos sentimentales y dará una gira mundial, por lo que tendremos que ver a donde la llevará este 2024.

Ya que su nuevo álbum está por salir y hace tan solo unos días fue la portada de la famosa revista Rolling Stone, donde habló sé su descubrimiento real así como su sexualidad y pensamientos más íntimos, que la dejaron ver aún más humana, pues la chica de 22 años sigue conquistando el mundo con su música.

Sigue leyendo:

Billie Eilish impone tendencia como la portada de la revista Rolling Stone

Billie Eilish en Fornite, su concierto dejó a todos con la boca abierta | VIDEO

Billie Eilish anuncia su gira mundial, ¿habrá concierto en México?

Fue en sus redes sociales que Billie Eilish, presume su nueva gira mundial, donde países como Estados Unidos, España, Inglaterra y Países Bajos han posicionado su vista en un concierto de Billie Eilish y su nuevo disco “Hit Me Hard And Soft", por lo que estaremos esperando más y más su llegada.

Sin embargo; México así como otros países de Latinoamérica lucen por su ausencia, por lo que si eres fan de la artista seguro te dolió no verla anunciar su llegada en alguna plaza latina, pero no te desanimes, pues, hay un espacio entre diciembre y febrero que no se ha llenado, por lo que posiblemente podrían ser las fechas para el concierto de Billie en México.

¿Cuándo se estrena “Hit Me Hard and Soft"?

El tercer álbum de estudio de Billie Eilish será “Hit Me Hard And Soft”, por lo que si quieres escucharlos tendrás que esperar hasta este 17 de mayo de 2024, donde ya está disponible su pre guardado en todas las plataformas como Spotify y Apple Music, por lo que no queda nada para escucharlo.

Además, te dejamos las canciones que podrás escuchar este 3 de mayo, anótalas porque pinta para ser un éxito, por lo que esperamos anuncien pronto el anuncio de su gira por México y Latinoamérica.