Billie Eilish en Fornite, su concierto dejó a todos con la boca abierta | VIDEO

Billie Eilish es una de las artistas más grandes del momento, pues luego de ganar diversos premios como varios Grammy y 2 premios Oscar, ha demostrado que no descansa y su carrera sigue dando pasos agigantados para colocarse como una de las estrellas jóvenes más exitosas.

Ahora luego de que un creador de contenido que se dedica a filtrar contenido del famoso videojuego “Fortnite” había filtrado una imagen donde adelantaba lo que se vendría la plataforma, mostró los artistas que supuestamente estarían en el modo de juego de música de Fortnite, pues destacan artistas como Billie Eilish, Snoop Dogg y Metallica.

Billie Eilish y su concierto en Fortnite

La cantante no solo presentará un concierto en el modo de juego, sino que es la estrella principal del nuevo pase de batalla, lleno de referencias a su carrera, como las canciones de su álbum pasado, “Happier than ever”, por lo que si eres fan deberás descargarlo en este preciso momento.

Además de compartir su música, la cantante añadió dos gestos utilizables de las canciones “You should see me in a crown” y la famosa canción del 2018 “Bad Guy”, además de regalarnos un estilo exclusivo para su increíble skin que podremos usar si compramos el pase de festival, por alrededor de 500 pesos mexicanos