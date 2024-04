Billie Eilish impone tendencia como la portada de la revista Rolling Stone

Billie Eilish sigue siendo una las actrices más impresionantes de la industria actualmente, imponiendo récord con sus ventas de álbumes, consiguiendo premios Grammy por doquier y dándose el lujo de ganar dos premios Oscar, generando una increíble carrera de éxitos a su corta edad.

Ahora consiguió imponer tendencias siendo la nueva portada de la famosa y aclamada revista Rolling Stone, donde además habló sobre ciertos temas picantes donde menciona su sexualidad, así como su actualidad, pues la cantante no deja de ser una increíble artista, dejándonos momentos incomparables.

Así fue como Billie Eilish fue la portada de Rolling Stone

La famosa cantante impuso una nueva tendencia con el estilo tan único que ostenta, pues la portada y las fotos que protagoniza para Rolling Stone, demuestran la belleza y porte que tiene la intérprete de “Bad Guy”, pues además declaró sobre temas que siempre le habían cuestionado como su orientación sexual.

“He estado enamorada de las chicas durante toda mi vida, pero simplemente no lo entendía, hasta el año pasado que me di cuenta de que quería mi cara en una vagina”, declaró Billie Eilish

Billie Eilish en la revista/Créditos: Roling Stone



Así como continuó hablando de su nuevo álbum y modo de vida, pues a días de presentar su nuevo álbum “HIt Me Hard and Soft”, el 17 de mayo de este 2024, no perdió la oportunidad de “volverse a presentar” pues ya ha pasado mucho de que la conocimos en su álbum debut en 2019, con “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.