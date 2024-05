Verónica Toussaint perdió un bebé, así fue el difícil proceso que vivió la conductora

Verónica Toussaint falleció el pasado jueves 16 de mayo a la edad de 48 años luego de haber luchado contra el cáncer de mama durante más de tres años, la noticia de su muerte ha impactado al gremio artístico pues la conductora fue muy querida debido a su picardía, humor y empatía con todos los que la rodeaban.

A la actriz de doblaje le sobreviven sus padres, su novio, sus hermanos Franciso y Javier, así como sus sobrinos y mascotas, cabe señalar que Veronica Toussaint nunca pudo ser madre y en este difícil proceso perdió a un bebé durante su primer matrimonio.

La actriz nunca pudo ser mamá.

Como lo mencionamos anteriormente, la fallecida conductora perdió a un bebé cuando estuvo casada con Freddy un director de publicidad con el que compartió su vida durante 9 años, en ese tiempo Toussaint y su esposo buscaron convertirse en padres por lo que la actriz se sometió a diversos tratamientos.

“Intentamos durante tres años, no podíamos, entonces, el último año hicimos bueno inseminaciones, luego un in vitro, ¡ay no qué pesar!, si es muy fuerte, la verdad es que a todas las mujeres que están pasando por eso, se necesita ser muy fuerte por que es una madriza para el cuerpo y el corazón muy fuerte…”, contó Toussaint