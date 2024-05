Verónica Toussaint: ¿quién fue el novio de la actriz y conductora?

Fue el 16 de mayo cuando murió la presentadora Verónica Toussaint, tras combatir el cáncer de mama desde 2021. Su partida dejó un hueco enorme en el entretenimiento mexicano, así como entre sus fans, amigos y familiares, pero también en su pareja, quien se sabía era un empresario de la industria textil, de acuerdo a lo que dijo la también actriz de doblaje. Aunque ella fue muy reservada con esta parte de su vida, sí llegó a comentar que “El Güero” la hacía muy feliz.

En redes sociales, fans, amigos y familiares lamentaron su muerte y han compartido clips de sus bromas, su trabajo como actriz y conductora. De 2021 a 2022 ella se sometió a 16 quimioterapias, 15 radiaciones e intervenciones quirúrgicas, para quitarle un tumor, 17 ganglios y tejido mamario.

Amigos y familiares se han despedido de ella. Foto: @veronicatouss / Instagram.

Te pude interesar:

"Será mi ángel siempre": Paola Rojas rompe en llanto al recordar a Verónica Toussaint, así fue el momento en vivo

Verónica Toussaint: al borde de las lágrimas, así se despidieron Eduardo Videgaray y El Estaca de la conductora

Verónica Toussaint: ¿Cómo conoció a su novio?

La también actriz de doblaje no reveló muchos detalles sobre su noviazgo, pero fue en 2021, durante una entrevista en “El minuto que cambió mi destino” que reveló que tenía como pareja a un empresario, “si me preguntas cuánto llevo con él, llevó 16 quimios, dos cirugías, dos Covid y 15 radios”, contó con humor. Sin embargo, nunca dijo cómo se llamaba esta persona que la apoyó tanto. Lo que sí mencionó es que con ella fue “fantástico” y que se dedica al ramo textil, “gracias a Dios no se dedica a esto”.

No está claro si aún seguían juntos. Foto: Instagram.

Verónica había mencionado que gracias al amor que sentía por él encontró fuerzas para luchar contra el cáncer de mama. Hasta el momento no se sabe cómo ha afrontado este proceso “El Güero” y si aún seguían juntos. “También es una de las razones por las que estoy agradecida a este proceso porque lo he vivido enamorada. Tener una ilusión mientras estoy viviendo esto y que él es un guerrerazo por aventarse el tiro de aguantarme e irme conociendo con todo esto”, aseguró en aquel entonces.

¿Por qué da cáncer de mama?

De acuerdo con la Clínica Mayo, el cáncer de mama se origina por la proliferación anormal de células en el tejido mamario. Los síntomas incluyen cambios físicos en la mama, como bultos, alteraciones en el pezón y modificaciones en la piel. Aunque se desconocen las causas exactas, se sabe que los factores de riesgo abarcan aspectos hormonales, estilo de vida y factores ambientales. Los profesionales médicos identifican que los cambios en el ADN celular son cruciales en el desarrollo de este cáncer.

Los factores de riesgo del cáncer de mama incluyen: