Angelique Boyer y Sebastián Rulli revelan que su amor viene de vidas pasadas: “Se siente como de vidas anteriores y también futuras”

“Se siente como de vidas anteriores y también futuras”, expresó Sebastián Rulli cuando fue cuestionado acerca de la relación que sostiene con Angelique Boyer, especialmente porque su historia de amor se inició hace poco más de 10 años. La pareja de actores habló de su romance desde el sillón del programa “Netas Divinas”, al que asistieron para promocionar su nuevo proyecto, la serie “El extraño retorno de Diana Salazar”.

Como sucede en cada programa, las presentadoras tienen un tema en específico para abordar; en este caso, se enfocaron en las vidas pasadas, lo que fue acordé a la historia de la serie de ViX, que se estrena mañana 17 de mayo. Por lo mismo, la actriz francesa y el actor argentino partieron desde su historia de amor que surgió luego de que protagonizaron la telenovela “Lo que la vida me robó”, emitida en 2013.

Los actores empezaron a salir en 2013, tras protagonizar “Lo que la vida me robó”. Foto: Instagram Angelique Boyer.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli y su amor desde vidas pasadas

“Yo creo que sí se conocieron en vidas pasadas, sin duda alguna”, le dijo Consuelo Duval a la pareja de actores. Tras escuchar esto, Sebastián Rulli, de 48 años de edad, aseguró “yo creo que sí”, mientras que Angelique Boyer, de 35 años, agregó “sí se siente, ¿verdad?”. Para responderle a su pareja, el argentino añadió “se siente como de toda la vida, de vidas anteriores y también futuras”, lo que conmovió a las conductoras de “Netas Divinas”.

“Se siente como de toda la vida, de vidas anteriores y también futuras”

Durante la charla, Natalia Téllez le preguntó a la pareja si cree en la reencarnación y las vidas pasadas, de modo que el actor expuso “yo soy muy racional, pero, al mismo tiempo, siento que somos energía (...). Creo que, cuando conectas con la gente, hay algo más allá de lo visual y de la coincidencia. Siento que es energía que empatas o no. En lo personal, hablando de Angie y yo, sí, es algo con lo que me siento cómodo, me siento en mi lugar, es perfecto”.

La pareja acudió a “Netas Divinas”, programa en el que habló de su historia de amor. Foto: Instagram Angelique Boyer.

En tanto, Angelique Boyer destacó que cree en las cuestiones esotéricas; de hecho, un dato curioso es que personaje en “El extraño retorno de Diana Salazar” hace regresiones, de modo que es un tema que le generó curiosidad a la actriz.

Al programa asistió una experta en vidas pasadas e indicó que los actores “ellos han estado en varias vidas (pasadas), es una relación en la que tú te buscaste a ti en él y tú te buscaste a ti en ella”.